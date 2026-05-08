RFS sarīko vārtu šovu un neatstāj “Liepājai” nekādas cerības
RFS piektdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 11. kārtas noslēgumā mājās ar 5:0 (3:0) pārspēja "Liepāju".
Rīdziniekiem vārtus guva Modu Saidī, Žiga Lipuščeks, Ismaels Diomandē un Stefans Paničs, bet bumbu savos vārtos ieraidīja Andrijs Korobenko.
Spēles 14. minūtē bumba rikošetā atlēca pie Saidī, kurš no desmit metriem sita to vārtos. Puslaika otrajā pusē, 35. minūtē, pēc Roberta Savaļnieka izpildītā stūra sitiena bumbu vārtos ar galvu raidīja Lipuščeks, bet trīs minūtes vēlāk pēc Sedrika Kuadio sitiena bumbu savā cietoksnī ieraidīja Korobenko.
Cīņas 54. minūtē pēc Saidī piespēles no malas Diomandē panāca 4:0, bet 12 minūtes pirms pamatlaika beigām 11 metru soda sitienu realizēja Paničs.
Pirms tam "Riga" viesos ar 3:1 uzvarēja "Daugavpili".
Kārtas ievadā trešdien "Jelgava" mājās ar rezultātu 1:0 pārspēja "Super Nova" komandu, bet ceturtdien "Tukums 2000" komanda mājās ar 6:1 pārspēja "Ogre United" un "Auda" savā laukumā ar 7:0 sagrāva "Grobiņu".
Pēc 11 spēlēm RFS ir 28 punkti, "Riga" guvusi 26, bet "Auda" - 25. Tālāk ar 14 punktiem ir "Daugavpils", 13 punktus guvusi "Super Nova", 12 punkti ir "Liepājai", pa 11 iekrājušas "Tukums 2000" un "Jelgava", bet desmit punkt ir "Grobiņai". Pēdējā ar trīs punktiem ir "Ogre United".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.