Uldriķis aizvada pilnu spēli “Arminia” zaudējumā otrajā bundeslīgā
Latvijas futbola izlases uzbrucējs Roberts Uldriķis piektdien ar Bīlefeldes "Arminia" komandu piedzīvoja zaudējumu Vācijas otrās bundeslīgas mačā.
"Arminia" viesos ar rezultātu 0:2 (0:2) zaudēja četrkārtējai Vācijas čempionei "Kaiserslautern".
Uldriķis bija viesu sākumsastāvā un laukumā bija visas 90 minūtes. Pretiniekiem vārtus pirmajā puslaikā guva Marlons Riters ar 11 metru soda sitienu un Simons Asta.
"Arminia" ar 36 punktiem 33 spēlēs ieņem 13. vietu 18 komandu konkurencē, bet izkrišanas zonā esošās divas tuvākās komandas ir tikai trīs punktus aiz tās.