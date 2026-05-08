Eiropieši pagriež muguru ASV: negatīvi noskaņoti jau lielākā daļa
Trīs ceturtdaļas eiropiešu ir negatīvi noskaņoti pret ASV, kas ir straujš kāpums salīdzinājumā ar pagājušā gada beigām, liecina piektdien publicēti aptaujas rezultāti.
Balstoties uz aptaujām 27 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, to iedzīvotāju īpatsvars, kuriem ir nelabvēlīgs viedoklis par ASV, kopš 2025. gada oktobra-novembra ir palielinājies par 14 procentpunktiem, sasniedzot 74%.
Tikai 24% eiropiešu tagad ASV vērtē pozitīvi, liecina "Eirobarometra" aptaujas rezultāti.
83% aptaujāto ES iedzīvotāju ir negatīvs viedoklis par Krieviju, 61% - par Ķīnu un 41% - par Indiju.
Tajā pašā laikā 73% respondentu raksturoja Eiropas Savienību kā "stabilitātes vietu nemierīgajā pasaulē".
Aptaujā tika konstatēts pārliecinošs atbalsts padziļinātai ES sadarbībai aizsardzības un drošības jomā - 81% aptaujāto atbalstīja kopēju politiku šajā jomā, kas ir augstākais rādītājs pēdējo 20 gadu laikā.
Aptauja tika veikta no marta vidus līdz aprīļa sākumam visās 27 ES dalībvalstīs, aptaujājot vairāk nekā 26 000 cilvēku.