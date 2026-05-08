VIDEO: Melānija nosauc Trampu par empātisku - Baltajā namā izceļas smiekli
Negaidīts brīdis Baltajā namā kļuvis par interneta sensāciju pēc tam, kad ASV pirmā lēdija Melānija Trampa Mātes dienai veltītā pasākumā par godu militārpersonu ģimenēm uzslavēja prezidenta Donalda Trampa “empātiju”.
Brīdī, kad Melānija izteica šo vārdu, telpā izcēlās smiekli, un pat pats Tramps, šķiet, smējās līdzi. Atklātais mirklis ātri izplatījās internetā, sociālo tīklu lietotājiem reaģējot uz neveiklo, bet izklaidējošo situāciju Baltā nama Austrumu zālē.
May 6, 2026
MELANIA TRUMP: "His empathy transcends the role—"
TRUMP: 😏😆
*Room starts laughing*
Sociālajos tīklos šis brīdis ātri kļuva par apspriestu tematu, komentētājiem reaģējot gan ar ironiju, gan atbalstu Trampu pārim.
Daļa lietotāju jokoja, ka “pat viņi paši to nespēj pateikt ar nopietnu sejas izteiksmi”, bet citi norādīja, ka Tramps “nosarka” un ka brīdis bijis “mīļš”. Kāds komentētājs ironizēja, ka “pat viņš pats nespēja saglabāt nopietnu seju pie vārda “empātija”, savukārt citi aizstāvēja pāri, rakstot, ka ASV esot “labākais prezidents un labākā pirmā lēdija” un ka Melānija “labi pazīst savu vīru”.
Pasākums notika Baltā nama Austrumu zālē un bija veltīts militārajām mātēm un ģimenēm pirms Mātes dienas. ASV medijos šis mirklis jau nodēvēts par vienu no negaidītākajām epizodēm pasākuma laikā.