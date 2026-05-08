“Fenerbahce” bez Žagara pieteikumā iekļūst Eirolīgas finālčetriniekā
Stambulas "Fenerbahce" komanda piektdien bez latviešu basketbolista Artūra Žagara pieteikumā nodrošināja vietu ULEB Eirolīgas finālčetrinieka turnīrā.
"Fenerbahce" viesos ar rezultātu 94:90 (25:20, 22:22, 14:20, 19:18, 14:10) papildlaikā uzvarēja Kauņas "Žalgiris" komandu un ceturtdaļfināla sērijā līdz trīs uzvarām panāca 3-1.
Viesiem ar 21 punktu un 13 atlēkušajām bumbām izcēlās Hems Bērčs, 21 punkts un sešas atlēkušās bumbas bija Telenam Hortonam-Takeram, 14 punktus guva Veids Boldvins, 11 punkti bija Tarikam Biberovičam, bet desmit punkti un deviņas atlēkušās bumbas bija Nikolo Melli kontā.
Kauņas komandā ar 23 punktiem un 11 rezultatīvām piespēlēm atzīmējās Silvēns Fransisko, 16 punktus guva Ažuls Tubelis, 15 punkti bija Edgaram Ulanovam, bet 11 punktus guva Dastins Sleva.
Finālčetrinieku sasniegušas Pirejas "Olympiacos" un Madrides "Real", kuras sastāvā sezonas sākumā nepilnu minūti laukumā bija arī Gunārs Grīnvalds. "Olympiacos" būs "Fenerbahce" pretiniece pusfinālā, bet "Real" savu pretinieci uzzinās "Valencia" un Atēnu "Panathinaikos" cīņā.
Eirolīgā katra no 20 komandām aizvadīja 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļuva ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnījās "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Iepriekšējā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".