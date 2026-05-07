Seska ekipāžai pieticīgs rezultāts Portugāles rallija pirmajā ātrumposmā WRC klasē
Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis ceturtdien Portugālē pasaules rallija čempionāta (WRC) sezonas sestā posma pirmajā ātrumposmā neapsteidza nevienu no desmit sāncenšiem WRC klasē.
"M-Sport Ford" komandas pilots Sesks 15,08 kilometrus garajā ātrumposmā finišēja 11 minūtēs un 22 sekundēs, no desmitajā pozīcijā esošā komandas biedra īra Džona Ārmstronga atpaliekot 5,3 sekundes. Līderim francūzim Adrjēnam Furmo ("Hyundai") latvietis zaudēja 15,4 sekundes.
Ceturtdien notiks vēl trīs ātrumposmi, piektdien sacensību diena sāksies no plkst. 9.35, sestdien - no plkst. 9, bet svētdien - no plkst. 10.05. Sacensību tiešraide paredzēta "Go3 Sport 1" kanālā.
Sezonas garākajā grunts rallijā paredzēti 23 ātrumposmi ar distanci 344,91 kilometrs.
Pēc starta Portugālē Sesks/Francis maija beigās dosies uz Eiropas rallija čempionāta (ERC) posmu Zviedrijā, kam sekos vēl pieci WRC posmi. Plānots, ka Sesks startēs arī WRC posmos Grieķijā (25.-28. jūnijs), Igaunijā (16.-19. jūlijs), Somijā (30. jūlijs - 2. augusts), Itālijā (1.-4. oktobris) un arī, iespējams, Saūda Arābijā (11.-14. novembris).
WRC sezonu Seska ekipāža sāka Zviedrijas rallijā, kur plīsušu riepu un tehnisku problēmu dēļ nespēja cīnīties par augstvērtīgu rezultātu.
"M-Sport Ford" komanda šīs sezonas pamata sastāvā izvēlējusies divus Īrijas pilotus - pilnu 2025. gada sezonu aizvadījušo Džošu Makerlēnu un Džonu Ārmstrongu, kurš pirms tam startēja junioru WRC un Eiropas čempionātā.
Arī iepriekšējā sezonā Latvijas ekipāža WRC startēja pēc līdzīgas programmas. Seska un Franča ekipāža sezonas pēdējā posmā - Saūda Arābijas rallijā - bija pārliecinoši ātrākā, taču tehnisku problēmu un pārsistu riepu dēļ necīnījās par uzvaru, noslēgumā nefinišējot.
WRC Seska ekipāža debitēja 2024. gadā, kad piedalījās trīs posmos. WRC posmā Latvijā mājinieki septītie, vietu uz goda pjedestāla zaudējot vien pēdējā ātrumposmā.