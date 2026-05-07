"Knicks" pret principiālo "76ers" sīvā cīņā panāk 2-0, "Spurs" ar rezultatīvāko "play off" maču 43 gadu laikā panāk līdzsvaru
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas turnīra Austrumu konferences pusfinālā otro uzvaru trešdien izcīnīja Ņujorkas "Knicks" komanda, kas vēlreiz savā laukumā pieveica Filadelfijas "76ers".
"Knicks" mājās bija pārāka ar 108:102 (31:33, 30:29, 28:28, 19:12), sērijā līdz četrām uzvarām panākot 2-0.
25 LEAD CHANGES IN GAME 2 😲— NBA (@NBA) May 7, 2026
The most in any postseason game in 11 years!
Knicks lead the Sixers 2-0 in the East Semis 🍿
Atšķirībā no pirmā komandu mača pirms divām dienām, kurā "Knicks" dominēja un izcīnīja panākumu ar 39 punktu starpību, šoreiz spēle ritēja ļoti līdzīgi. Neviena no komandām mača gaitā nespēja iegūt par septiņiem punktiem lielāku pārsvaru, 14 reizes tika fiksēts neizšķirts, bet vadība mačā mainījās 25 reizes - visvairāk "play off" mačos pēdējo 11 sezonu laikā.
Panākumu Ņujorka nodrošināja ar labāku aizsardzību pēdējās minūtēs. Filadelfija noslēdzošajās 6:52 minūtēs guva vien trīs punktus. Tas ļāva mājiniekiem veit 9:0 izrāvienu un iegūt izšķirošo pārsvaru.
Uzvarētājiem 26 punktus guva Džeilens Bransons, 24 punktus pievienoja Ogugua Anunobi, bet 20+10 un septiņas rezultatīvas piespēles sakrāja Karls-Entonijs Taunss. Filadelfijas kluba rindās rezultatīvākais ar 26 punktiem bija Tairīss Maksijs, pa 19 punktiem katrs iekrāja Pols Džordžs un Kellijs Ubrē, bet 17 punktus guva Valdezs Dreksels Edžkombs. Traumas dēļ šajā mačā "76ers" nevarēja palīdzēt Džoels Embīds.
Sērijas nākamās divas spēles notiks Filadelfijā.
Tikmēr Rietumu konferences pusfinālā Sanantonio "Spurs" trešdien savā laukumā ar 133:95 (24:17, 35:18, 39:28, 35:32) sagrāva Minesotas "Timberwolves", sērijā līdz četrām uzvarām panākot neizšķirtu 1-1.
SPURS DROPPED 133 POINTS IN GAME 2 🔥— NBA (@NBA) May 7, 2026
Their most points in a postseason game since 1983!
Series even at 1-1 in Round 2 🍿
Mājinieku sastāvā septiņi spēlētāji sasniedza divciparu skaitļus gūtajos punktos, bet rezultatīvākie bija Stefons Kāsls ar 21 punktu un Viktors Vembanjama ar 19+15. "Spurs" šī bija rezultatīvākā "play off" spēle kopš 1983. gada, kad mačā pret Denveras "Nuggets" izdevās gūt 145 punktus.
Zaudētājiem četri basketbolisti, Džeidens Makdaniels, Džūliuss Rendls, Terenss Šenons un Entonijs Edvardss (nedevās sākumsastāvā) guva pa 12 punktiem. Sērijas trešā un ceturtā spēle norisināsies "Timberwolves" laukumā, bet tad vismaz uz vienu maču komandas atgriezīsies Sanantonio.