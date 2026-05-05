Pirejas "Olympiacos" iekļūst Eirolīgas finālčetrinieka turnīrā, Madrides "Real" vēl jāgaida
Pirejas "Olympiacos" basketbolisti otrdien kā pirmie nodrošināja vietu šīs sezonas ULEB Eirolīgas finālčetrinieka turnīrā. Ceturtdaļfināla trešajā spēlē "Olympiacos" viesos ar rezultātu 105:82 (26:17, 35:23, 21:24, 23:18) pārspēja "Monaco" un sērijā līdz trīs uzvarām panāca 3-0.
Grieķijas klubā ar 22 punktiem un piecām rezultatīvām piespēlēm atzīmējās Evans Furnjē, 18 punkti un sešas rezultatīvas piespēles bija Alekam Pītersam, bet 14 punktus guva un piecas rezultatīvas piespēles atdeva Tomass Velkaps.
"Monaco" komandai bija pieejami tikai astoņi spēlētāji, no kuriem rezultatīvākais ar 21 punktu bija Metjū Streizels, 19 punktus guva Džeroms Blosomgeims, 16 punkti, sešas atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles bija Maikam Džeimsam, kamēr 11 punktus guva Keveriuss Heiss.
Tikmēr Telavivas "Hapoel" vēl neļāva noslēgt sēriju Madrides "Real" komandai, spāņu klubu mājas spēlē Bulgārijā uzvarot ar 76:69 (18:21, 16:15, 21:10, 21:23) un panākot 1-2.
Uzvarētājiem ar 19 punktiem, deviņām atlēkušajām bumbām un septiņiem izprovocētiem noteikumu pārkāpumiem izcēlās Elaidža Braients, bet 19+7 pirmajos divos statistikas rādītājos iekrāja Kriss Džounss, kamēr 13 punktus guva Vasilije Micičs.
Madridiešiem 14 punktus guva Trejs Lailss, 11 punkti bija Gabrielam Dekam, bet desmit punktus guva Fakundo Kampaso. Sezonas sākumā nepilnu minūti "Real" sastāvā Eirolīgas spēlē laukumā bija arī Gunārs Grīnvalds.
Eirolīgā katra no 20 komandām aizvadīja 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļuva ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnījās "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Iepriekšējā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".