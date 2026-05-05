Ņujorkas "Knicks" turpina graujoši uzvarēt, "Timberwolves" pārsteidz "Spurs" Vembanjamas 12 bloķēto metienu spēlē
Viktors Vembanjama iegājis NBA vēsturē ar visvairāk bloķētajiem metieniem spēlē izslēgšanas mačos.
Graujošu uzvaru Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas turnīra Austrumu konferences pusfināla pirmajā mačā pirmdien savā laukumā izcīnīja Ņujorkas "Knicks" komanda.

"Knicks" ar 137:98 (33:25, 41:26, 35:27, 28:20) sagrāva Filadelfijas "76ers", sērijā līdz četrām uzvarām izvirzoties vadībā ar 1-0.

Ņujorkas komanda kļuvusi par pirmo vienību NBA vēsturē, kura trīs izslēgšanas turnīra spēlēs pēc kārtas uzvarējusi ar vismaz 25 punktu starpību. Šo sēriju "Knicks" uzsāka vēl pirmās kārtas duelī ar Atlantas "Hawks".

Uzvarētāju rindās 35 punktus guva Džeilens Bransons, 18 punktus pievienoja Ogugua Anunobi, bet pa 17 punktiem katrs sakrāja Karls-Entonijs Taunss un Mikals Bridžess. Punktus "Knicks" labā guva visis 14 mačam pieteiktie spēlētāji. "76ers" sastāvā rezultatīvākais ar 17 punktiem bija Pols Džordžs, bet 14 punktus guva Džoels Embīds.

Pirmajā kārtā "Knicks" sērijā ar 4-2 pieveica "Hawks", bet "76ers" atguvās no 1-3 un ar 4-3 negaidīti pieveica Bostonas "Celtics". Sērijas otrais mačs notiks turpat Ņujorkā naktī uz ceturtdienu pēc Latvijas laika.

Tikmēr Rietumu konferences pusfinālu ar zaudējumu pirmdien uzsāka ar otro numuru izsētā Sanantonio "Spurs" vienība, kas savā laukumā ar 102:104 (23:24, 22:21, 27:24, 30:35) piekāpās Minesotas "Timberwolves".

Uzvarētāju sastāvā pēc ceļgala traumas sadziedēšanas negaidīti laukumā atgriezās Entonijs Edvards, kurš izcēlās ar 18 punktiem, bet rezultatīvākais "Timberwolves" rindās ar 21+10 bija Džūliuss Rendls.

Mājinieku rindās ar retu "triple double" izcēlās Viktors Vembanjama - viņa kontā 11 punkti, 15 atlēkušās bumbas zem groziem un 12 bloķēti metieni. Kopš NBA uzskaita bloķētos metienus (no 1973. gada), šis ir tikai trešais "triple double" izslēgšanas mačos ar bloķētiem metieniem. Rezultatīvākais ar 18 punktiem "Spurs" sastāvā bija Dilans Hārpers.

Pirmajā kārtā "Spurs" sērijā ar 4-1 pieveica Portlendas "Trail Blazers", bet "Timberwolves" ar 4-2 pārspēja Denveras "Nuggets". Sērijas otrā spēle "Spurs" mājvietā norisināsies agrā ceturtdienas rītā pēc Latvijas laika. Iepriekšējā sezonā finālsērijā Oklahomasitijas "Thunder" ar 4-3 uzvarēja Indiānas "Pacers".

