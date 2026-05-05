Ņujorkas "Knicks" turpina graujoši uzvarēt, "Timberwolves" pārsteidz "Spurs" Vembanjamas 12 bloķēto metienu spēlē
Graujošu uzvaru Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas turnīra Austrumu konferences pusfināla pirmajā mačā pirmdien savā laukumā izcīnīja Ņujorkas "Knicks" komanda.
"Knicks" ar 137:98 (33:25, 41:26, 35:27, 28:20) sagrāva Filadelfijas "76ers", sērijā līdz četrām uzvarām izvirzoties vadībā ar 1-0.
Their 39-pt victory also marks the largest home playoff win in Knicks franchise history, surpassing the previous record:
Ņujorkas komanda kļuvusi par pirmo vienību NBA vēsturē, kura trīs izslēgšanas turnīra spēlēs pēc kārtas uzvarējusi ar vismaz 25 punktu starpību. Šo sēriju "Knicks" uzsāka vēl pirmās kārtas duelī ar Atlantas "Hawks".
Uzvarētāju rindās 35 punktus guva Džeilens Bransons, 18 punktus pievienoja Ogugua Anunobi, bet pa 17 punktiem katrs sakrāja Karls-Entonijs Taunss un Mikals Bridžess. Punktus "Knicks" labā guva visis 14 mačam pieteiktie spēlētāji. "76ers" sastāvā rezultatīvākais ar 17 punktiem bija Pols Džordžs, bet 14 punktus guva Džoels Embīds.
NEW YORK KNICKS: First team in NBA history to win 3 straight postseason games by 25+ PTS 🤯
4/28 vs. ATL: 29-PT W
4/30 vs. ATL: 51-PT W
5/4 vs. PHI: 39-PT W
New York has outscored opponents by 119 over this 3-game stretch, the largest in NBA postseason history! pic.twitter.com/Jvj8cXlsbo
Pirmajā kārtā "Knicks" sērijā ar 4-2 pieveica "Hawks", bet "76ers" atguvās no 1-3 un ar 4-3 negaidīti pieveica Bostonas "Celtics". Sērijas otrais mačs notiks turpat Ņujorkā naktī uz ceturtdienu pēc Latvijas laika.
Tikmēr Rietumu konferences pusfinālu ar zaudējumu pirmdien uzsāka ar otro numuru izsētā Sanantonio "Spurs" vienība, kas savā laukumā ar 102:104 (23:24, 22:21, 27:24, 30:35) piekāpās Minesotas "Timberwolves".
Uzvarētāju sastāvā pēc ceļgala traumas sadziedēšanas negaidīti laukumā atgriezās Entonijs Edvards, kurš izcēlās ar 18 punktiem, bet rezultatīvākais "Timberwolves" rindās ar 21+10 bija Džūliuss Rendls.
ANT MAKES HIS RETURN, WOLVES SECURE WEST SEMIFINALS GAME 1 WIN ‼️
🐜 18 PTS (11 in 4Q)
🐜 8-13 FGM
🐜 25 MIN
Mājinieku rindās ar retu "triple double" izcēlās Viktors Vembanjama - viņa kontā 11 punkti, 15 atlēkušās bumbas zem groziem un 12 bloķēti metieni. Kopš NBA uzskaita bloķētos metienus (no 1973. gada), šis ir tikai trešais "triple double" izslēgšanas mačos ar bloķētiem metieniem. Rezultatīvākais ar 18 punktiem "Spurs" sastāvā bija Dilans Hārpers.
Wemby (12 blocks) set a NEW record tonight, for most blocks in an NBA playoff game since 1973–74 👏— NBA (@NBA) May 5, 2026
Breaking a three-way tie at 10 blocks:
Hakeem Olajuwon (4/29/1990)
Mark Eaton (4/26/1985)
Andrew Bynum (4/29/2012)
Pirmajā kārtā "Spurs" sērijā ar 4-1 pieveica Portlendas "Trail Blazers", bet "Timberwolves" ar 4-2 pārspēja Denveras "Nuggets". Sērijas otrā spēle "Spurs" mājvietā norisināsies agrā ceturtdienas rītā pēc Latvijas laika. Iepriekšējā sezonā finālsērijā Oklahomasitijas "Thunder" ar 4-3 uzvarēja Indiānas "Pacers".