Austrālijas pilsētu plosa nemieri pēc 5 gadus vecas meitenītes seksuālas izmantošanas un slepkavības
Austrālijas pilsētu Alisspringsu satricinājuši masu nemieri pēc piecgadīgas meitenītes slepkavības, ļaužu pūlim cenšoties nolinčot viņas seksuālā izmantošanā un slepkavībā apsūdzēto vīrieti.
5 gadus vecā aborigēnu meitenīte, kuras vārds publiski netiek izpausts, bet norādīts kā “Kumanjayi Little Baby” — šo vārdu viņai pēc nāves deva ģimene vietējās kultūras apsvērumu dēļ uz sērošanas periodu — pazuda īsi pirms pusnakts 25. aprīlī no aborigēnu nometnes netālu no Alisspringsas. Meitenītes pazušana izraisīja plaša mēroga meklēšanas operāciju, līdz 28. aprīlī atrada viņas ķermeni.
Saistībā ar viņas nāvi 30. aprīlī tika arestēts 47 gadus vecais Džefersons Luiss, kurš pirms aresta kļuva par uzbrukuma upuri. Kamēr ievainotais Luiss atradās Alisspringsas slimnīcā, tur sapulcējās vardarbīgi noskaņots pūlis, apsūdzot policiju viņa aizsargāšanā, sviežot dažādus priekšmetus un uzbrūkot policijas automašīnām, vismaz vienu aizdedzinot. Pēc tam pūlis izlaupīja un izdemolēja netālo degvielas uzpildes staciju un lielveikalu, nodarot vairāk nekā 180 000 Austrālijas dolāru (apmēram 110 000 eiro) zaudējumus.
Drošības apsvērumu dēļ Luiss aizvests uz Austrālijas Ziemeļu teritorijas galvaspilsētu Dārvinu, kur viņam paredzēts 5. maijā stāties tiesas priekšā.
Alisspringsa ir trešā lielākā Austrālijas Ziemeļu teritorijas pilsēta, kas atrodas pašā kontinenta vidienē.