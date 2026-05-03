Latvijas hokejisti šovakar aizvadīs otro pārbaudes spēli pret Slovākiju
Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien aizvadīs otro no divām pārbaudes spēlēm ar Slovākijas valstsvienību.
Mačs sāksies plkst. 18 pēc Latvijas laika, tiešraidē to pārraidot kanālam TV6.
Sestdien pirmajā pārbaudes spēlē ar slovākiem Latvija uzvarēja ar 5:1. Divus vārtus guva Oskars Lapinskis, bet pa vienai reizei pretinieku vārtos ripu raidīja Deniss Smirnovs, Rūdolfs Balcers un Patriks Zabusovs.
Sagatavošanās posmu Latvijas izlase noslēgs ar cīņām 6. un 7. maijā, kad savu skatītāju priekšā spēlēs ar Norvēģijas valstsvienību.
Pasaules čempionāts hokejā no 15. līdz 31. maijam norisināsies Cīrihē un Fribūrā, Šveicē.
Latvijas hokeja izlases sastāvs pārbaudes spēlēs Slovākijā:
vārtsargi - Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija), Gustavs Dāvis Grigals (Lapēnrantas "SaiPa", Somija);
aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Bogdans Hodass (Mikeli "Jukurit", Somija), Nauris Sējējs ("GCK Lions", Šveice), Kristofers Bindulis (Mihalovces "Dukla", Slovākija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygrzi", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Niks Feņenko ("Mogo"/RSU), Roberts Mamčics (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Markuss Komuls (Litvīnovas "Verva", Čehija);
uzbrucēji - Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Rodžers Bukarts ("Arosa", Šveice), Klāvs Veinbergs (Kolorādo Koledža, NCAA), Kārlis Ozoliņš ("Liepājas hokeja komanda"), Oskars Batņa (Lahti "Pelicans", Somija), Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Haralds Egle (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Patriks Zabusovs ("Zemgale"/LBTU), Filips Buncis (Rungstedas "Seier Capital", Dānija), Rihards Bukarts ("Presov", Slovākija), Rūdolfs Balcers (Cīrihes "Lions", Šveice).