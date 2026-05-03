Vairāk nekā 4000 eiro par VIP zāli: Siliņas gadījumu pārbaudīs prokuratūra
Saskaņā ar ģenerālprokurora Armīna Meistera rīkojumu pārbaudi par Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) VIP zāles izmantošanu ārvalstīs veiks Ģenerālprokuratūra.
Aprīļa vidū Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) paziņoja, ka izvērtēs bijušā Valsts kancelejas direktora Jāņa Citskovska apgalvojumus par VIP zāles izmantošanu Amsterdamas lidostā premjeres vajadzībām un to, ka bijušais premjers Krišjānis Kariņš prasījis, lai tiktu apmaksāta VIP zāles izmantošana viņa meitai.
KNAB apliecināja, ka saskaņā ar ģenerālprokurora rīkojumu pārbaudi par Siliņas VIP zāles izmantošanu ārvalstīs veiks Ģenerālprokuratūra. Atbilstoši ģenerālprokurora rīkojumam KNAB nosūtīja iestādes veiktās pārbaudes laikā iegūto informāciju Ģenerālprokuratūrai.
Prokuratūrā teica, ka pārbaude turpinās.
Kā zināms, Siliņas, viņas padomnieces Ievas Zībergas un pavadošā miesassarga uzturēšanās Amsterdamas lidostas VIP zālē ceļā uz un no vizītes ASV 2024. gada martā izmaksāja 4184 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
VIP pakalpojumi tika izmantoti 10. un 15. martā, un par abām reizēm izrakstīts viens rēķins, ko Valsts kancelejai izsniedza Latvijas vēstniecība Nīderlandē. Rēķinu parakstīja vēstniece Nīderlandē Solvita Āboltiņa, un tas tika apmaksāts 19. aprīlī.
Valsts kancelejā apstiprināja VIP zāles izmantošanu, norādot, ka tā pamatota ar protokola un drošības apsvērumiem. No kopējās summas Valsts kancelejas izdevumi par Ministru prezidenti un biroja vadītāju bija vairāk nekā 3100 eiro, savukārt pavadošās drošības personas izmaksas sedza attiecīgā drošības iestāde.
Tāpat ziņots, ka kādreizējais Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis pārmet Siliņai nepamatotu VIP zāles izmantošanu Amsterdamas lidostā.
Citskovskis intervijā Latvijas Televīzijai apgalvoja, ka viņš un Valsts kancelejas kolēģi bieži esot uzstājuši, lai amatpersonas nepieļauj nepamatotus tēriņus, taču bieži neesot uzklausīti. Viens tāds gadījums bijis saistīts ar Siliņu, pēc kuras un viņas padomnieces paviesošanās Amsterdamas lidostas VIP zālē valsts saņēmusi ap 4000 eiro rēķinu.
Citskovskis klāstīja, ka šo rēķinu apmaksāt atteicies, bet ticis atstādināts un vēlāk rēķina apmaksu apstiprinājusi jau cita amatpersona.
Bijušais Valsts kancelejas direktors piebilda, ka līdzīgi bijušais premjers Krišjānis Kariņš prasījis, lai tiktu apmaksāta VIP zāles izmantošana viņa meitai, kas neesot bijis likumīgi.
Savukārt Siliņa tviterī norādījusi, ka, ņemot vērā aktuālās tiesvedības, tostarp kriminālprocesu, kurā apsūdzēts Citskovskis, viņa izteikumi vērtējami kā aizstāvības taktika.
Premjere uzsvērusi, ka Citskovska apgalvojumi neatbilst patiesībai, un piebildusi, ka izvērtēs iespēju saistībā ar tiem vērsties tiesā par neslavas celšanu.
Vaicāta, vai, pildot premjeres amata pienākumus, izmanto lidostu VIP zāles, Siliņa TV3 raidījumam "900 sekundes" atbildēja, ka augstām amatpersonām šāda privilēģija pienākas saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Tāda kārtība esot visā pasaulē, un, viņasprāt, tas ir normāli.
Jautāta par konkrētām summām, valdības vadītāja atbildēja, ka viņai "nav prātā visi rēķini", bet tieši Citskovskis esot bijis atbildīgs par to, lai attiecīgā komandējumu kārtība būtu izstrādāta un ieviesta. Jebkurā gadījumā visa informācija ir iesniegta prokuratūrā un nodota medijiem, apgalvoja politiķe.
Citskovski pašlaik tiesā tā dēvētajā ekspremjera Krišjāņa Kariņa lidojumu lietā.