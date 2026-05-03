Dublinā notiks XV Latviešu kultūras svētki
Īrijas galvaspilsētā Dublinā šodien notiks XV Latviešu kultūras svētki, informēja Latviešu biedrībā Īrijā.
Plānots, ka svētku programmā piedalīsies latviešu mākslinieciskās kopas un skolas no visas Īrijas - kori, tautas deju kolektīvi, kā arī individuāli dziedātāji, dejotāji un mūziķi. Programmu papildinās viesi no Latvijas, kā arī amatnieki un tradicionālo ēdienu meistari.
Pasākumā gaidāmi viesmākslinieki no dažādām valstīm, tostarp Igaunijas, Ukrainas, Mongolijas, vairākām Āfrikas valstīm, Brazīlijas, Peru un Ķīnas.
Pasākumu apmeklēs kultūras ministre Agnese Lāce (P), kā arī Ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Artjoms Uršuļskis un Dublinas pilsētas sabiedrības līdzdalības tīkla vadītāja Ruta Pauela.
Visas pēcpusdienas garumā apmeklētāji varēs vērot tradicionālus un mūsdienīgus priekšnesumus, apmeklēt amatnieku un ēdienu tirdziņu, piedalīties meistarklasēs, apgūstot, piemēram, ziedu vainagu pīšanu, iesaistīties kopīgās dejās, kā arī apskatīt tautastērpu izstādi.
Viens no svētku notikumiem būs svētku gājiens, kurā latviešu kopienas dalībnieki no visas Īrijas un viesi vienosies kopīgā gājienā, demonstrējot tautastērpus, tradīcijas un piederību.