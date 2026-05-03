Šodien 09:23
Samoilova un Graudiņa Brazīlijā sasniedz “Elite 16” turnīra pusfinālu
Latvijas pludmales volejbolistes Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa Brazīlijā notiekošajā profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) Braziljas "Elite 16" līmeņa turnīrā sestdien sasniedza pusfinālu.
Graudiņa un Samoilova, kuras izsētas ar otro numuru, ceturtdaļfināla spēlē ar 2-1 (23:21, 19:21, 15:8) pārspēja vācietes Sandru Itlingeri/Annu Lēnu Grīni (9.).
Pusfinālā latviešu pretinieces būs ar trešo numuru izsētās itālietes Valentīna Gotardi un Reka Tota.
Graudiņa un Samoilova apakšgrupā uzvarēja visās spēlēs, bet izslēgšanas turnīra pirmajā mačā ar 2-0 (22:20, 21:18) pārspēja Brazīlijas duetu Tamelu Koradello/Viktoriju Lopesu (5.).
Jau ziņots, ka arī Mārtiņš Pļaviņš/Kristiāns Fokerots sasniedguši vīriešu turnīra pusfinālu.
Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas trīs labākās vienības.
BPT rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.