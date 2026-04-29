"Oilers" un "Bruins" nepadodas un panāk sērijas sesto spēli
Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa izcīņas pirmajā kārtā otrdien pēdējo divu gadu fināliste Edmontonas "Oilers" savā laukumā pārspēja Anaheimas "Ducks", panākot sesto spēli sērijā.
Rietumu konferences ceturtdaļfināla mačā "Oilers" mājās uzvarēja ar 4:1 (3:0, 1:1, 0:0), sērijā pietuvojoties līdz 2-3. Pirmajā periodā mājiniekiem vārtus guva Vasīlijs Podkolzins, Zeks Haimans un Leons Draizaitls, panākot 3:0. Otrās trešdaļas vidū Alekss Kilorns vairākumā vienus vārtus "Ducks" atspēlēja, taču divas minūtes vēlāk Draizaitls guva savus otros vārtus mačā un atjaunoja "Oilers" trīs vārtu pārsvaru. Turpinājumā vārti gūti vairs netika. Evans Bušārs uzvarētāju rindās atdeva trīs rezultatīvas piespēles, bet pa 0+2 sakrāja Konors Makdeivids un Raiens Ņūdžents-Hopkinss.
Sērijas sestā spēle notiks Anaheimā agrā piektdienas rītā pēc Latvijas laika.
Vēl vienā Rietumu konferences pārī Dalasas "Stars" otrdien savā laukumā ar 2:4 (1:1, 0:1, 1:2) piekāpās Minesotas "Wild", sērijā nonākot iedzinējos ar 2-3. Mača ceturtajā minūtē viesus vadībā izvirzīja Matss Cukarello, uz ko mājinieki devītajā minūtē atbildēja ar Miro Heiskinena gūtiem vārtiem vairākumā. Otrās trešdaļas pēdējā minūtē Mets Boldijs vairākumā atguva vadību "Wild", bet trešā perioda astotajā minūtē Maikls Makerons panāca 3:1 viesu labā. Spēles 57. minūtē Džeisons Robertsons vienus vārtus mājiniekiem atguva, taču izglābties no zaudējuma "Stars" nespēja - divas minūtes pirms finālsvilpes 4:2 ar metienu tukšos vārtos panāca Kirils Kaprizovs.
Sērijas sestā spēle naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika notiks "Wild" laukumā.
Tikmēr Austrumu konferencē otrdien no sezonas beigām izglābās Bostonas "Bruins", kas viesos atspēlējās un papildlaikā ar 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) pārspēja Bufalo "Sabres", sērijā panākot 2-3. Uzvaras vārtus papildlaika desmitajā minūtē viesiem guva Davids Pastrņāks. Pamatlaikā mājiniekus vadībā ceturtajā minūtē vairākumā izvirzīja Rasmuss Dalīns, bet 1:1 mača 30. minūtē panāca Elīass Lindholms.
Sērijas sestā spēle naktī uz sestdienu pēc Latvijas laika norisināsies Bostonā.