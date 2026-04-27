Mūžībā devusies Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Liepājas nodaļas vadītāja Simona Petrovica
Mūžībā devusies Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Liepājas nodaļas vadītāja Simona Petrovica, pavēstījusi Liepājas Izglītības pārvalde.
“Mūsu sirdīs Simona vienmēr paliks kā sirsnīgs, cilvēcīgs un atbalstošs kolēģis, kurš prata uzklausīt, saprast un vienot. Viņas degsme, atbildība un patiesā rūpe par cilvēkiem iedvesmoja un stiprināja mūs visus. Simonas devums paliks neizdzēšams gan mūsu atmiņās, gan paveiktajos darbos,” teikts Liepājas Izglītības pārvaldes sēru paziņojumā.
Daudziem līdzjūtības pievienojusies arī lielākās Latvijas arodbiedrības, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētāja Inga Vanaga. “Tik pēkšņi... Joprojām neticās. Ļoti sāpīgi, tik ļoti. Simona paliks atmiņā ar savu sirsnīgumu, enerģiju, smaidu, atbildību, izpalīdzību, drosmi. Uz viņu varēja vienmēr paļauties. Ar viņu vienmēr varēja arī izsmieties, kad satikāmies. Simona, Tu man personīgi un mums visiem kopā ļoti pietrūksi LIZDA ģimenē.”