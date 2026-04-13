Ostapenko WTA rangā minimāli paceļas, šonedēļ jāaizstāv tituls Štutgartē
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vienspēļu jaunākajā rangā pakāpusies par vienu pozīciju un ieņem 22. vietu.
Šonedēļ Ostapenko Štutgartes turnīrā būs jāaizstāv 500 ranga punkti, bez kuriem viņa tiešsaistes rangā ir 40. pozīcijā.
Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja zaudējusi četras pozīcijas un ir 116. vietā, pa divām ailītēm atkāpušās Anastasija Sevastova (190. vieta) un Adelīna Lačinova (618.), bet par trīs - Beatrise Zeltiņa (622.). Kāpums ir Kamillai Bartonei par 12 vietām (736.), Diāna Marcinkēviča zaudējusi divas pozīcijas (822.), Elza Tomase ir ailīti zemāk (888.), Sabīnei Rutlaukai ir kāpums par vienu pozīciju (925.), bet Daniela Dārta Feldmane ir vienu pozīciju zemāk (1266.).
Ranga pirmajā desmitniekā izmaiņas ir tikai beigās, un līderpozīciju saglabā baltkrieviete Arina Sabaļenka, otrā ir Kazahstānas pārstāve Jeļena Ribakina, bet labāko trijnieku noslēdz amerikāniete Korija Gofa. Ceturto vietu ieņem Polijas tenisiste Iga Švjonteka, kurai seko amerikānietes Džesika Pegula un Amanda Aņisimova, septītā ir ukrainiete Elina Svitoļina, astoto vietu ieņem itāliete Jasmīne Paolīni, uz devīto pozīciju pakāpusies krieviete Mirra Andrejeva, kura apsteigusi kanādieti Viktoriju Mboko.
WTA dubultspēļu rangā Ostapenko nemainīgi ir 14. pozīcijā, bet Semeņistaja atguvusi 36 vietas (159.). Rangā ārpus labāko piecsimtnieka ir vēl 13 Latvijas tenisistes. Dubultspēļu rangā līdere ir beļģiete Elīze Mertensa.
Latvijas tenisists Roberts Štrombahs Tenisa profesionāļu asociācijas (ATP) jaunākajā rangā zaudējis 23 vietas un atrodas 473. pozīcijā. Tikmēr Kārlis Ozoliņš zaudējis divas vietas un ieņem 626. pozīciju. Rihards Neimanis ir par četrām vietām augstāk (dalīta 1591.), Mārtiņš Rocēns atkāpies par vienu pozīciju (dalīta 1727.), bet Artūrs Žagars zaudējis četras vietas (dalīta 1956.).
Ranga līderpozīcijā atgriezies itālis Janniks Sinners, kurš apsteidzis spāni Karlosu Alkarasu, savas pozīcijas nemaina Aleksandrs Zverevs no Vācijas un Novaks Džokovičs no Serbijas. Pa divām pozīcijām pakāpušies kanādietis Fēlikss Ožjē-Aljasims un amerikānis Bens Šeltons, vienu ailīti zemāk ir austrālietis Alekss de Minors, par pozīciju augstāk ir amerikānis Teilors Frics, četras vietas zaudējis itālis Lorenco Muzeti, bet desmitais arī šonedēļ ir krievs Daņiils Medvedevs.
Dubultspēļu rangā Štrombahs atguvis 29 pozīcijas (424.), Ozoliņš ir vienu ailīti augstāk (553.), Žagars pakāpies par sešām vietām (1223.), bet Rocēns zaudējis vienu pozīciju (dalīta 2353.).