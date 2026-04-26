Latvijas U-18 hokejisti grauj Norvēģiju un nodrošina vietu pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā
Latvijas U-18 vīriešu hokeja izlase svētdien Trenčīnā pasaules čempionāta elites divīzijas turnīra trešajā spēlē tika pie graujošas uzvaras un nodrošināja vietu ceturtdaļfinālā. Ar 8:1 (2:0, 3:0, 3:1) mūsējie sakāva Norvēģijas vienaudžus.
Pirmajā trešdaļā, gūstot vārtus 21 sekundes nogrieznī, 2:0 Latvijas labā panāca Magnuss Avotiņš un Davids Tarvids. Otrā perioda ievadā mazākumā norvēģu vārtsargu pārspēja Avotiņš, bet trešdaļas turpinājumā vēl divi precīzi metieni padevās Martinam Klaucānam, kurš vienus vārtus guva vairākumā.
Trešajā trešdaļā pēc spēlētām divām ar pusi minūtēm Norvēģijas vārtos mazākumā ripu raidīja Stefans Rots. Nepilnas septiņas minūtes līdz finālsvilpei vienīgos norvēģu vārtus guva Jūnass Gulbrannsens. Atlikušajā spēles daļā norvēģu vārtsargu pārspēja vēl Olivers Mūrnieks un Oskars Lūks.
Latvijas izlases vārtus šajā mačā sargāja sargāja Patriks Plūmiņš, kurš tika galā ar 24 no 25 pretinieku metieniem.
Latvijas hokejisti ceturtdien sāka turnīru ar zaudējumu, ar 0:6 piekāpjoties Kanādai, bet piektdien ar 0:2 zaudēja vienaudžiem no Somijas.
A grupā visām komandām, izņemot Norvēģiju, aizvadot pa trīs spēlēm, Somijai ir astoņi punkti, Slovākijai - septiņi, Kanādai - seši, Latvija izcīnījusi trīs punktus, bet Norvēģija pēc aizvadītiem četriem punktiem ir bez punktiem.
Pirmdien pretiniekos būs Slovākija.
Svētdien B grupas mačā Čehija ar 9:1 (2:1, 3:0, 4:0) sagrāva Dāniju. Čehijas izlasē ar diviem gūtiem vārtiem izcēlās Mihals Sebesta un Davids Sedlāčeks, bet piecus (1+4) punktus iekrāja Vāclavs Nedorosts.
B grupā Čehijai, kas aizvadījusi četras spēles, ir deviņi punkti, trīs mačos ASV izcīnījusi septiņus punktus, Zviedrijai un Dānijai ir pa trīs punktiem, bet Vācija tikusi pie diviem punktiem.
Abu grupu četras labākās vienības iekļūs ceturtdaļfinālā, bet vājākās komandas cīnīsies par palikšanu elites divīzijā.
Gatavojoties pasaules čempionātam, Latvijas hokejisti pārbaudes spēlēs savā laukumā ar 5:2 un 8:3 pārspēja Poliju, bet pēc tam Bratislavā ar 0:3 atzina Vācijas pārākumu un ar 1:8 zaudēja Zviedrijai.
Galvenajam trenerim Oļegam Sorokinam izlasē asistē Herberts Vasiļjevs, Maksims Širokovs un Raimonds Vilkoits, bet par fizisko sagatavotību rūpējas Raivis Miezāns. Kā vārtsargu treneris šogad valstsvienībai pievienojies Edgars Masaļskis, kurš strādā arī ar Latvijas U-20 hokeja izlasi.
Pasaules jauniešu čempionāts elites divīzijā līdz 2. maijam norisinās Slovākijas pilsētās Trenčīnā un Bratislavā.
Latvijas U-18 izlase elites divīzijā spēlē kopš 2019. gada jeb astoto gadu pēc kārtas.
Latvijas U-18 hokeja izlases sastāvs:
vārtsargi - Kristers Plēpis ("Rīgas HS"), Patriks Plūmiņš ("Zemgale/LBTU"), Iļja Ņikitins (Filadelfijas "Rebels", NAHL);
aizsargi - Tomass Erdmanis-Hermanis, Herberts Laugalis, Markuss Saviels (visi - "Rīgas HS"), Oskars Lūks (Mikeli "Jukurit", Somija), Ričards Lisovskis ("Lukko", Somija), Adrians Kļaviņš ("Borlange HF", Zviedrija), Edgars Laganovskis ("Atlantic Coast Academy", ASV), Sanders Krūmiņš ("Young Lions", Šveice);
uzbrucēji - Kristers Obuks, Stefans Rots, Dāvids Daņilovs, Kārlis Tamenieks (visi - "Rīgas HS"), Olivers Mūrnieks (Sentdžonsas "Sea Dogs", QMJHL), Martins Klaucāns (Šerbrūkas "Phoenix", QMJHL), Magnuss Avotiņš (Blekfeldas "Bulldogs", BCHL), Ričards Rutkis (Ņūdžersijas "Rockets", ASV), Emīls Brakše (Klīvlendas "Barons", ASV), Henrijs Upenieks ("KooKoo", Somija), Ernests Krūmiņš (Turku TPS, Somija), Daniels Reidzāns ("Biel", Šveice), Andrejs Losāns ("Fribourg-Gotteron", Šveice), Davids Tarvids ("Plzen", Čehija).