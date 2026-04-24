"Avalanche" un "Hurricanes" nonāk uzvaras attālumā no Stenlija kausa izcīņas otrās kārtas
Vienas uzvaras attālumā no Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa izcīņas otrās kārtas ceturtdien nonāca abu konferenču līdervienības Kolorādo "Avalanche" un Karolīnas "Hurricanes".
Regulārā čempionāta uzvarētāja un Rietumu konferences spēcīgākā komanda Kolorādo "Avalanche" viesos ar 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) pārspēja Losandželosas "Kings", sērijā līdz četrām uzvarām panākot 3-0. Uzvarētāju rindās vārtus guva Gabriels Landeskūgs, Keils Makars, Arturi Lehkonens un Broks Nelsons, kurš ripu raidīja tukšos vārtos, bet "Kings" sastāvā precīzi bija Trevors Mūrs un Adrians Kempe.
Sērijas ceturtā spēle Losandželosā notiks svētdienas vakarā pēc Latvijas laika. Šī pāra uzvarētājs Rietumu konferences pusfinālā tiksies ar Dalasas "Stars" vai Minesotas "Wild".
Savukārt Austrumu konferences spēcīgākā komanda Karolīnas "Hurricanes" ceturtdien viesos ar 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) pārspēja Otavas "Senators", sērijā panākot 3-0.
Mača sestajā minūtē Logans Stankovens vadībā izvirzīja "Hurricanes", atzīmējoties ar precīzu metienu jau trešajā mačā pēc kārtas, otrā perioda 17. minūtē 1:1 panāca Dreiks Batersons. Mājinieki neizšķirtu noturēja tikai 83 sekundes, pēc kurām uzvaras vārtus viesiem guva Džeksons Bleiks.
Punktu sērijai "Hurricanes" var pielikt jau sestdienas vakarā pēc Latvijas laika, kad Otavā tiks aizvadīta ceturtā spēle.
Vēl vienā Austrumu konferences ceturtdaļfināla mačā Bostonas "Bruins" savā laukumā ar 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) piekāpās Bufalo "Sabres", sērijā līdz četrām uzvarām nonākot iedzinējos ar 1-2. Mājiniekus spēles 24. minūtē vadībā izvirzīja Taners Žano, bet 31. minūtē neizšķirtu panāca Bouens Bairams. Mača 45. minūtē Alekss Taks panāca 2:1 viesu labā, bet 59. minūtē Noa Ostlunds ar metienu tukšos vārtos nokārtoja "Sabres" uzvaru ar 3:1.
Sērijas ceturtā spēle turpat Bostonā norisināsies svētdienas vakarā pēc Latvijas laika.
"Hurricanes" un "Senators" pāra uzvarētājs nākamajā kārtā tiksies ar Filadelfijas "Flyers" vai Pitsburgas "Penguins", bet "Sabres" un "Bruins" dueļa uzvarētājus pretiniekos gaidīs Tampabejas "Lightning" vai Monreālas "Canadiens".