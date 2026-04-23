"Penguins" ar Šilovu rezervē piedzīvo trešo zaudējumu
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs trešdien palika rezervē Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa izcīņas pirmās kārtas trešajā mačā, kurā viņa pārstāvētā Pitsburgas "Penguins" komanda piedzīvoja zaudējumu.
Austrumu konferences ceturtdaļfinālā "Penguins" viesos ar rezultātu 2:5 (1:0, 0:3, 1:2) zaudēja Filadelfijas "Flyers" komandai, sērijā līdz četrām uzvarām nonākot iedzinējos ar 0-3. Sērijas ceturtā spēle Filadelfijā notiks naktī uz svētdienu pēc Latvijas laika.
Mača piektajā minūtē "Penguins" skaitliskajā vairākumā vadībā izvirzīja Jevgēņijs Malkins, bet otrā perioda ievadā Trevors Zīgress viena vīra pārsvaru uz ledus izmantoja jau mājinieku rindās un panāca 1:1. Trešdaļas turpinājumā "Flyers" guva vēl divus vārtus, izceļoties Rasmusam Ristolainenam un Nikam Sīleram.
Noslēdzošās trešdaļas desmitajā minūtē Ēriks Kārlsons vairākumā vienus vārtus Pitsburgas komandai atguva, uz ko "Flyers" atbildēja ar Noa Koutsa vārtiem vairākumā un Ouena Tipeta ripu tukšos vārtos, svinot drošu panākumu ar 5:2.
Stjuarts Skiners viesu vārtos atvairīja 24 no 28 metieniem jeb 85,7%. Sērijas trijos mačos kopumā viņam 87,3% atvairīto metienu un 3,08 zaudētas ripas. "Flyers" vārtos Daniels Vladaržs tika galā ar 28 no 30 metieniem jeb 93,3%. Sērijas trijos mačos viņam viena "sausā" spēle, atvairīti 94,7% metienu un vidēji zaudēti 1,33 vārti.
"Flyers" komandai joprojām traumas dēļ nevar palīdzēt latviešu uzbrucējs Rodrigo Ābols, kurš janvāra vidū guva smagu kājas traumu. "Flyers" un "Penguins" pāra uzvarētājs Stenlija kausa izcīņas otrajā kārtā tiksies ar Karolīnas "Hurricanes" vai Otavas "Senators". Tajā sērijā patlaban ar 2-0 vadībā ir "Hurricanes".
Pērn finālsērijā aizsarga Uvja Jāņa Balinska pārstāvētā Floridas "Panthers" ar 4-2 uzvarēja "Oilers", Stenlija kausu izcīnot otro gadu pēc kārtas. "Panthers", kuras rindās šosezon debitēja Sandis Vilmanis, aizvadīja neveiksmīgu regulāro čempionātu un priekšlaicīgi nolika kausa ieguvējas pilnvaras.