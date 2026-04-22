"Spurs" pazaudē savu līderi, Lebrons Džeimss ved uz priekšu "Lakers", Filadelfija izlīdzina sēriju
Sanantonio "Spurs" otrdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas turnīra spēlē piedzīvoja zaudējumu, turklāt, iespējams, vēl vairākos mačos komandai nevarēs palīdzēt tās lielākā zvaigzne Viktors Vembanjama.
"Spurs" mājās ar 103:106 (28:27, 29:30, 23:22, 23:27) zaudēja Portlendas "Trail Blazers" vienībai, kas Rietumu konferences ceturtdaļfināla sērijā līdz četrām uzvarām panāca 1-1.
Victor Wembanyama has entered concussion protocol after hitting his head on the court during Game 2 of Spurs-Blazers.
Otrās ceturtdaļas ceturtajā minūtē Vembanjama krita un ar galvu pa priekšu atsitās pret grīdu. Franču basketbolists spēlē neatgriezās, un viņam tika piemērots NBA protokols, kas paredz piesardzību iespējama smadzeņu satricinājuma gadījumā, tādējādi, iespējams, Vembanjamam nāksies izlaist vairākas spēles pēc kārtas.
Uzvarētājiem ar 31 punktu izcēlās Skūts Hendersons, 16 punkti un deviņas rezultatīvas piespēles bija Džrū Holidejam, bet 14 punktus guva Deni Avdija. "Spurs" rindās 18 punktus guva Stefons Kāsls, 17 iemeta De'Ārons Fokss, bet 16 punkti un 12 bumbas zem groziem bija Devinam Veselam. Vembanjama nepilnās 12 minūtēs paguva gūt piecus punktus.
Savukārt Losandželosas "Lakers" mājās ar 101:94 (33:26, 21:25, 21:17, 26:26) uzvarēja Hjūstonas "Rockets" un sērijā panāca 2-0.
Lebrons Džeims uzvarētājiem izcēlās ar 28 punktiem, astoņām atlēkušajām bumbām un septiņām rezultatīvām piespēlēm, Markuss Smārts guva 25 punktus un atdeva septiņas rezultatīvas piespēles, bet 23 punkti bija Lūkam Kenardam. Savainojumu dēļ Losandželosas komandai nevar palīdzēt Luka Dončičs un Ostins Rīvss.
More history for LeBron!— NBA (@NBA) April 22, 2026
With his 28-PT performance in Game 2, LeBron James passes Kareem Abdul-Jabbar (22 PTS on 5/3/1989 at 42 years old) for the most points in a postseason game by a player 41 years old or older 👏 https://t.co/fednvXY974 pic.twitter.com/szove2zvYN
Pirmajā mačā nespēlējušais Kevins Durents guva 23 punktus, taču pieļāva deviņas kļūdas, Alperenam Šenginam bija 20 punkti un 11 bumbas zem groziem, Džabari Smits guva 18 punktus, bet Amens Tompsons - 16.
Tikmēr Austrumu konferences sērijā 1-1 panākusi Filadelfijas "76ers", kas viesos ar 111:97 (25:28, 37:26, 22:23, 27:20) uzvarēja Bostonas "Celtics".
VJ: 30 PTS, 10 REB, 2 STL, 6 3PM
MAXEY: 29 PTS, 9 AST, 2 STL, 5 3PM
Spītējot mača sākumā gūtai traumai, uzvarētājiem ar 30 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām izcēlās Valdess Dreksels Edžkombs, 29 punkti un deviņas rezultatīvas piespēles bija Tairīsam Maksijam, bet 19 punktus guva Pols Džordžs.
Bostoniešiem 36 punktus guva Džeilens Brauns, 19 punkti, 14 atlēkušās bumbas un deviņas rezultatīvas piespēles bija Džeisonam Teitamam, bet pārējie mājinieku basketbolisti nesasniedza desmit punktu robežu.