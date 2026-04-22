Latvijas hokejisti pret spēcīgo Somiju ar NHL divkārtējo čempionu sastāvā turpinās pārbaudes spēļu ciklu
Šodien plkst. 18:30 Somijas pilsētā Lahti Latvijas hokejisti ar cīņu pret mājiniekiem aizvadīs trešo pārbaudes spēli pirms 2026. gada pasaules čempionāta. Tiešraide TV6.
Pirmajās divās pārbaudes spēlēs Harija Vītoliņa trenētā komanda uzvaras ar Austriju dalīja uz pusēm - viens zaudējums ar 3:4 un uzvara ar 1:0. Nākamās četras pārbaudes cīņas jāaizvada izbraukumā - pēc šodienas dueļa pret Somiju jau rīt turpat Lahti jāspēkojas pret Dāniju, bet maija sākumā divas spēles pret Slovākiju.
Gandrīz divu nedēļu laikā kļuvusi lielāka skaidrība par pieejamajiem spēlētājiem izlasei uz šī gada pasaules čempionātu. Zināms, ka dažādu apsvērumu dēļ nevarēs palīdzēt tādi hokejisti kā Kristiāns Rubīns, Ivars Punnenovs, Elvis Merzļikins, Teodors Bļugers (pats uz to norādīja "Canucks" sezonas beigu preses konferencē), Miks Indrašis un Roberts Bukarts.
Pievienojušies ir tādi hokejisti kā Alberts Šmits, Kristers Gudļevskis, Kristaps Zīle, Roberts Mamčics, Artūrs Andžāns, Miks Tumānovs, Niks Feņenko, Toms Andersons, Filips Buncis, Patriks Zabusovs, Roberts Cjunskis un Haralds Egle. Šonedēļ gaidāms, ka treniņiem Rīgā pievienosies Rihards Bukarts, bet pēc šīm abām pārbaudes spēlēm arī Mārtiņš Dzierkals ar Rūdolfu Balceru.
Uz spēlēm pret Somiju un Dāniju treneru korpuss lēma, ka Rīgā paliks Kristaps Zīle, Roberts Mamčics, Rihards Simanovičs, Kristofers Bindulis, Haralds Egle, Oskars Lapinskis un vārtsargs Nils Roberts Mauriņš. Treneris Harijs Vītoliņš uzsvēra, ka daļai no šiem hokejistiem bijušas lielas lomas savos klubos un tamdēļ viņi šīs pārbaudes spēles vēl izlaidīs.
Somijas hokeja izlase spēlēm pret Latviju komplektējusi sastāvu no hokejistiem, kuri galvenokārt pārstāv vietējās augstākās līgas klubus, kā arī Zviedrijas un Šveices vienības. Sastāvā būs arī Nacionālajā hokeja līgā spēlējošais Olli Mēte, kurš pēdējo sezonu sāka Jūtas "Mammoth", bet noslēdza Kalgari "Flames", kur nonāca maiņas darījumā. Viņš ir divkārtējais Stenlija kausa ieguvējs ar Pitsburgas "Penguins", reizi kļuvis par pasaules vicečempionu un divas reizes par olimpisko spēļu bronzas medaļnieku - tostarp šī gada Milānas spēlēs.
Pret Somiju Latvijas hokejisti pārbaudes dueļus aizvada jau vairākus pēdējos gadus. Tāpat ar somiem kopīgi rīkots 2023. gada pasaules čempionāts, abām pusēm šobrīd piesakoties uz 2030. gada meistarsacīkšu rīkošanu. Zināms, ka pagaidām abas ir vienīgās kandidātes, kas var nozīmēt čempionāta tiesību iegūšanu.
Pasaules čempionāts hokejā šogad sāksies 15. maijā, tam norisinoties Šveices pilsētās Cīrihē un Fribūrā. Latvijas hokeja izlase atradīsies A grupā, kur spēkosies pret Šveices, Somijas, ASV, Austrijas, Ungārijas, Lielbritānijas un Vācijas izlasēm.
Latvijas hokeja izlases sastāvs mačiem pret Somiju un Dāniju:
vārtsargi - Bruno Brūveris (RPI, NCAA), Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija);
aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Bogdans Hodass (Mikeli "Jukurit", Somija), Nauris Sējējs ("GCK Lions", Šveice), Alberts Šmits (Minhenes "Red Bull", Vācija), Arvils Bergmanis ("Troja-Ljungby", Zviedrija), Sandis Smons ("Chur", Šveice), Niks Feņenko ("Mogo/RSU");
uzbrucēji - Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāras universitāte, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Rodžers Bukarts ("Arosa", Šveice), Klāvs Veinbergs (Kolorādo Koledža, NCAA), Rihards Melnalksnis ("Chur", Šveice), Dāniels Andersons (HK "Liepāja"), Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Roberts Cjunskis ("Sierre", Šveice), Oskars Batņa (Lahti "Pelicans", Somija), Patriks Zabusovs ("Zemgale"/LBTU), Filips Buncis (Rungstedas "Seier Capital", Dānija).
