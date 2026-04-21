Atlantas "Hawks" un Minesotas "Timberwolves" panāk izlīdzinājumu NBA "play off" sērijās
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas turnīra Austrumu konferences ceturtdaļfināla mačā pirmdien Atlantas "Hawks" viesos pārspēja Ņujorkas "Knicks", sērijā panākot neizšķirtu.
Atlantas komanda noslēdzošajā ceturtdaļā atspēlēja 12 punktu deficītu un uzvarēja ar 107:106 (23:32, 31:29, 25:30, 28:15), sērijā panākot līdzsvaru 1-1. Uzvarētāju rindās 32 punktus guva Kristians Džeimss Makolums, 19 punktus sakrāja Džonatans Kuminga, bet 17 punktus pievienoja Džeilens Džonsons. "Knicks" sastāvā Džeilens Bransons izcēlās ar 29 punktiem, 18 punktus guva Karls-Entonijs Taunss, bet 15+13 un sešas rezultatīvas piespēles sakrāja Džošs Hārts. Sērijas nākamās divas spēles norisināsies Atlantā.
32 PTS
6 AST
2 STL
3 3PM
THEY SHOT 72.2% (13-18 FGM) FROM THE FIELD IN THE FINAL QUARTER
Citā Austrumu konferences ceturtdaļfināla pārī Klīvlendas "Cavaliers" pirmdien savā laukumā ar 115:105 (26:19, 28:29, 30:29, 31:28) pārspēja Toronto "Raptors", sērijā panākot 2-0. Mājiniekiem uzvaru nodrošināja Donovana Mičela, Džeimsa Hārdena un Evana Moblija trio, kas kopumā guva 83 punktus. Rezultatīvākais ar 30 punktiem bija Mičels, veterāns Hārdens pievienoja 28 punktus, bet Moblijs - 25 punktus. Divciparu skaitli gūtajos punktos sasniedza vēl tikai Džarets Allens, kurš sakrāja desmit punktus. "Raptors" no otrā zaudējuma sērijā neglāba Skotija Bārnsa 26 punkti un Rovana Aleksandra Bareta gūtie 22 punkti. Sērija ar diviem mačiem turpināsies Toronto.
Mitchell: 30 PTS, 7 REB, 5 AST, 4 3PM
Harden: 28 PTS, 5 REB, 5 STL, 3 3PM
Mobley: 25 PTS, 8 REB
Savukārt Rietumu konferences ceturtdaļfinālā Denveras "Nuggets" savā laukumā ar 114:119 (39:25, 25:39, 29:26, 21:29) piekāpās Minesotas "Timberwolves", ļaujot viesiem panākt sērijā 1-1. Otrās ceturtdaļas sākumā "Nuggets" bija 19 punktu pārsvars, taču divas minūtes līdz pārtraukumam jau ar astoņiem punktiem vadībā bija viesi. Puslaiks noslēdzās ar neizšķirtu, un turpinājumā bija līdzīga spēle ar dažu punktu "Nuggets" pārsvaru, tomēr mača izskaņā precīzāki bija viesi.
Uzvarētājiem 30 punktus guva Entonijs Edvardss, 24 - Džūliuss Rendls, bet 16 punktus pievienoja Donte Divinčenco. Mājiniekus no zaudējuma neglāba Džamala Mareja 30 punkti un Nikolas Jokiča 24+15, kamēr pa 16 punktiem katrs sakrāja Kristians Brauns un Tims Hārdavejs jaunākais.
Sērijas trešā un ceturtā spēle norisināsies "Timberwolves" laukumā.