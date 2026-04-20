Detroitas "Pistons" turpina "play off" antirekordu, Vembanjama izslēgšanas spēļu debijā pārspēj leģendārā Dankana sasniegto
Orlando "Magic" svētdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas turnīra pirmajā spēlē pārspēja Austrumu konferencē ar pirmo numuru izsēto Detroitas "Pistons".
"Magic" viesos uzvarēja ar rezultātu 112:101 (35:27, 20:24, 26:23, 31:27) un sērijā līdz četrām uzvarām panāca 1-0. "Pistons" "play-off" zaudējusi 11 mājas spēlēs pēc kārtas, šai neveiksmju joslai sākoties 2008. gadā. Trešdien sērijas otrajā mačā Detroitas vienībai būs iespēja pārtraukt šo antirekordu.
Orlando komandā rezultatīvākais ar 23 punktiem, deviņām atlēkušajām bumbām un četrām rezultatīvām piespēlēm bija Paolo Bankero, 19 punkti, 11 no tiem ceturtajā ceturtdaļā, bija Francam Vāgneram, pa 17 guva Desmonds Beins un Vendels Kārters, bet 16 punkti bija Dželenam Sagsam. "Pistons" komandā Keids Kaningems ar 39 punktiem uzlaboja savu karjeras rekordu izslēgšanas turnīrā, bet Tobiass Heriss guva 17 punktus.
Austrumu konferences ceturtdaļfinālu ar uzvaru sāka arī Bostonas "Celtics", kas mājās ar 123:91 (33:18, 31:28, 31:25, 28:20) uzvarēja Filadelfijas "76ers". Bostoniešiem ar 26 punktiem rezultatīvākais bija Džeilens Brauns, bet 25 punkti, 11 bumbas zem groziem un septiņas rezultatīvas piespēles bija Džeisonam Teitamam, kurš lielāko daļu no saviem punktiem jeb 21 guva pirmajā puslaikā. "76ers" komandā Tairīsam Maksijam bija 21 punktus un astoņas rezultatīvas piespēles. Filadelfijas vienībai joprojām nevar palīdzēt Džoels Embīds.
Rietumu konferences ceturtdaļfinālu ar uzvaru sāka pērnā gada čempione Oklahomasitijas "Thunder", kas mājās ar 119:84 (35:20, 30:24, 32:22, 22:18) guva virsroku pār Fīniksas "Suns". Šejs Gildžess-Aleksandrs "Thunder" komandā guva 25 punktus, Dželenam Viljamsam bija 22 punkti, bet Četam Holmgrēnam - 16 punktus. Fīniksas vienībā 23 punktus guva Devins Bukers, bet 18 punkti bija Dilonam Bruksam.
Uzvara pirmajā spēlē arī Sanantonio "Spurs" basketbolistiem, kuri savā laukumā ar rezultātu 111:98 (30:21, 29:28, 28:23, 24:26) bija pārāki pār Portlendas "Trail Blazers".
Viktors Vembanjama savā karjerā pirmajā NBA izslēgšanas turnīra spēlē guva 35 punktus, par trīs punktiem pārspējot komandas rekordu, kuru 1998. gadā savā debijā uzrādīja Tims Dankans, gūstot 32 punktus. De'Āronam Foksam un Stefonam Kāslam bija pa 17 punktiem, abiem pievienojot attiecīgi astoņas un septiņas rezultatīvas piespēles. "Trail Blazers" komandā ar 30 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām atzīmējās Deni Avdija. 2023. gadā kopā ar Vembanjamu draftētais Skots Hendersons guva 18 punktus.