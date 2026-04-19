Latvijas U-18 hokejisti pēdējā pārbaudes spēlē piedzīvo zaudējumu
Latvijas U-18 vīriešu hokeja izlase svētdien Bratislavā pēdējā pārbaudes spēlē pirms pasaules čempionāta elites divīzijas turnīra piedzīvoja zaudējumu, vēsta Latvijas Hokeja federācija (LHF).
Latvijas hokejisti ar 1:8 piekāpās vienaudžiem no Zviedrijas.
Vienīgos vārtus Latvijas labā guva Martins Klaucāns.
Pirmajās divās pārbaudes spēlēs, kas tika aizvadītas Rīgā, Latvijas hokejisti ar 5:2 un 8:3 pārspēja Poliju, bet pēc tam Bratislavā ar 0:3 atzina Vācijas pārākumu.
Latvijas U-18 jauniešu hokeja izlasi vada Oļegs Sorokins, kuram asistē Herberts Vasiļjevs, Maksims Širokovs un Raimonds Vilkoits, bet par fizisko sagatavotību rūpējas Raivis Miezāns. Kā vārtsargu treneris šogas valstsvienībai pievienojies Edgars Masaļskis, kurš strādā arī ar Latvijas U-20 hokeja izlasi.
Latvijas U-18 izlase startēs pasaules čempionāta elites divīzijā, kas no 22. aprīļa līdz 2. maijam notiks Slovākijas pilsētās Trenčīnā un Bratislavā. Latvijas hokejisti apakšgrupā spēkosies ar Kanādu, Slovākiju, Somiju un Norvēģiju.
Latvijas U-18 hokeja izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Kristers Plēpis, Jegors Kirpičkins (abi - "Rīgas HS"), Patriks Plūmiņš ("Zemgale/LBTU"), Iļja Ņikitins (Filadelfijas "Rebels", NAHL);
aizsargi - Tomass Erdmanis-Hermanis, Herberts Laugalis, Markuss Saviels (visi - "Rīgas HS"), Reinholds Circenis, Kristians Bērziņš (abi - "Liepāja"), Oskars Lūks (Mikeli "Jukurit", Somija), Artūrs Masaļskis ("KJT Haukat", Somija), Ričards Lisovskis ("Lukko", Somija), Adrians Kļaviņš ("Borlange HF", Zviedrija), Edgars Laganovskis ("Atlantic Coast Academy", ASV), Sanders Krūmiņš ("Young Lions", Šveice);
uzbrucēji - Kristers Obuks, Stefans Rots, Dāvids Daņilovs, Kārlis Tamenieks (visi - "Rīgas HS"), Roberts Freidenfelds ("Liepāja"), Rūdolfs Bērzkalns (Maskīgonas "Lumberjacks", USHL), Ernests Lūsītis (Vestčesteras "Express", ASV), Ričards Rutkis (Ņūdžersijas "Rockets", ASV), Emīls Braksē (Klīvlendas "Barons", ASV), Olivers Mūrnieks (Sentdžonsas "Sea Dogs", QMJHL), Martins Klaucāns (Šerbrūkas "Phoenix", QMJHL), Magnuss Avotiņš (Blekfeldas "Bulldogs", BCHL), Henrijs Upenieks ("KooKoo", Somija), Ernests Krūmiņš (Turku TPS, Somija), Timurs Mališevs (Jihlavas "Dukla", Čehija), Davids Tarvids ("Plzen", Čehija), Andrejs Losāns ("Fribourg-Gotteron", Šveice), Rainers Belovs ("Nordic Hockey Academy", Austrija).