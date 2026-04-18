Čempione "Riga" viesos gūst trīs vārtus un pārliecinoši uzvar "Grobiņu"
Iepriekšējās sezonas čempione "Riga" sestdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas septītās kārtas mačā Liepājā ar rezultātu 3:0 (3:0) uzvarēja "Grobiņu".
Viesiem divus vārtus guva Jago Sikeira un vienreiz izcēlās Renārs Varslavāns.
Spēles 18. minūtē pēc Paulu Godinju piespēles Varslavāns no tuvas distances raidīja bumbu vārtos un panāca 1:0. Cīņas 36. minūtē pēc rīdzinieku teicamas saspēles vadību nostiprināja Sikeira, kurš guva vārtus arī piecas minūtes vēlāk, bumbai mērķī nonākot no vārtu konstrukcijas.
Kārtas noslēgumā RFS mājās uzņem "Super Nova".
Ceturtdien kārtas ievadā "Daugavpils" mājās ar 1:0 pārspēja "Jelgavu", bet piektdien "Tukums 2000" savā laukumā izrāva neizšķirtu 2:2 pret "Liepāju" un "Ogre United" spēlē Salaspilī pēdējās minūtēs panāca 1:1 pret "Audu".
Turnīra tabulā līdere ar 16 punktiem ir "Riga", tālāk ar 15 punktiem ir RFS, aiz kuras ir "Auda" ar 13 punktiem un "Daugavpils" ar 12 punktiem, bet labāko piecinieku ar desmit punktiem noslēdz "Super Nova" futbolisti. "Grobiņai" un "Liepājai" ir pa astoņiem punktiem, piecus punktus iekrājusi "Jelgava", četri punkti ir "Tukums 2000" komandai, bet trīs guvusi "Ogre United".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.