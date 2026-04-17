Vankūveras "Canucks" ārkārtīgi neveiksmīgo sezonu noslēdz ar zaudējumu
Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers un Vankūveras "Canucks" ceturtdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārās sezonas pēdējā spēlē piedzīvoja neveiksmi.
"Canucks" viesos ar 1:6 (1:4, 0:1, 0:1) piekāpās Edmontonas "Oilers".
Bļugers šajā mačā uz ledus bija 16 minūtes un 27 sekundes, kuru laikā izpildīja vienu spēka paņēmienu, nopelnīja divu minūšu noraidījumu, bloķēja metienu, uzvarēja vienā no astoņiem iemetieniem un iekrāja negatīvu lietderības koeficientu -1.
Latvijas uzbrucējs šosezon 35 spēlēs guva deviņus vārtus un atdeva astoņas rezultatīvas piespēles, noslēdzot sezonu ar negatīvu lietderības koeficientu -12. 17 punkti ir trešais mazākais rādītājs viņa karjerā, taču 35 aizvadītās spēles ir otrs mazākais rādītājs karjerā. Sezonas ievadā Bļugers guva traumu, kas liedza viņam atgriezties līdz pat šī gada sākumam.
Vankūveras komandas labā vienīgos vārtus šajā mačā guva Tajs Millers. "Oilers" rindās Mets Savuā pirmo reizi karjerā izcēlās ar trīs gūtiem vārtiem, Konors Makdeivids tika pie četrām rezultatīvām piespēlēm, divus (1+1) punktus iekrāja Koltons Dahs, bet trijos vārtu guvumos asistēja Evans Bušārs. Pa vienai reizei viesu vārtos ripu raidīja Džošs Samanskis un Raiens Ņūdžents-Hopkinss. Vankūveras komandas vārtus sargāja Kevins Lankinens, kurš atvairīja 29 ripas. Otrā laukuma pusē Konors Ingrems tika galā ar 11 metieniem.
"Canucks" ar 58 punktiem 82 spēlēs ieņēma pēdējo vietu Rietumu konferencē un visā līgā, neiekļūstot Stenlija kausa izcīņā. "Oilers" ar 93 punktiem ierindojās piektajā pozīcijā.
Citā spēlē Maklins Selebrīni iekrāja trīs rezultativitātes punktus un laboja Sanhosē "Sharks" sezonas rezultativitātes rekordu. "Sharks" viesos ar 6:1 (2:1, 3:0, 1:0) pārspēja Vinipegas "Jets". Selebrīni šajā mačā guva vārtus un atdeva divas rezultatīvas piespēles.
19 gadus vecais hokejists, aizvadot savu otro sezonu NHL, šosezon 82 spēlēs iekrāja 115 (45+70) punktus, kļūstot par "Sharks" rezultatīvāko spēlētāju vienas sezonas nogrieznī. Iepriekšējais rezultativitātes rekords piederēja Džo Torntonam, kurš 2006./2007. gada sezonu noslēdza ar 114 punktiem.
Vēl šajā mačā "Sharks" rindās trīs (1+2) punktus iekrāja Viljams Eklunds, pa reizei pretinieku vārtsargu pārspēja Igors Čerņišovs, Maikls Misa, Kolins Grafs un Vils Smits, kamēr Jons Klingberjs tika pie trīs rezultatīvām piespēlēm. VIenīgos "Jets" vārtus šajā mačā guva Kouls Kepke.
"Sharks" ar 86 punktiem 82 spēlēs Rietumu konferencē ieņēma 11. vietu un septīto sezonu pēc kārtas nesasniedza Stenlija kausa izcīņu. "Jets", kas ar 82 punktiem bija par vienu pozīciju zemāk, arī neiekļuva izslēgšanas spēlēs.