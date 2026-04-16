Rezultatīvā futbolā "Real" pieviļ noraidījums, noskaidrotas atlikušās Čempionu līgas pusfinālistes
Londonas "Arsenal" un Minhenes "Bayern" futbolisti trešdien sasniedza UEFA Čempionu līgas pusfinālu.
Ceturtdaļfināla atbildes mačā "Bayern" savā laukumā ar 4:3 (2:3) pārspēja Madrides "Real". Divu spēļu summā Minhenes komanda uzvarēja ar 6:4.
Madridieši izvirzījās vadībā jau pirmajā minūtē, kad "Bayern" vārtsargs Manuels Neiers pārāk tālu izgāja no vārtiem, un viņa piespēli pārtvēra Arda Gilers, kurš nogādāja bumbu mājinieku vārtos. Piecas minūtes vēlāk Minhenes komanda panāca neizšķirtu, precīzam esot Aleksandram Pavlovičam, taču 29. minūtē Gilers ar precīzu brīvsitienu atjaunoja "Real" vienu vārtu pārsvaru. Pirmā puslaika turpinājumā Harijs Keins saņēma bumbu viesu soda laukumā un raidīja to Madrides komandas vārtos, bet, tuvojoties puslaika izskaņai, Kilians Mbapē lika Neieram kapitulēt trešo reizi.
Pamatlaika beigās astoņu minūšu nogrieznī divas dzeltenās kartītes nopelnīja "Real" pussargs Eduardo Kamavinga un atstāja viesus mazākumā. Nepilnas trīs minūtes vēlāk Madrides komandas vārtos bumbu raidīja Luiss Diass, panākot neizšķirtu šajā mačā un atgūstot "Bayern" pārsvaru divu spēļu summā. Kompensācijas laikā Minhenes komandai uzvaru šajā spēlē vēl atnesa Maikls Olisē. Pagājušajā nedēļā "Bayern" viesos uzvarēja ar 2:1.
Pēdējo reizi Minhenes "Bayern" Čempionu līgas pusfinālu sasniedza pirms diviem gadiem, respektīvi, 2023./2024. gada sezonā. Vienība nav triumfējusi prestižajā turnīrā kopš 2020. gada, kad finālā pieveica Parīzes "Saint-Germain" - savu pretinieci pusfinālā šogad.
Savukārt otrā ceturtdaļfinālā Londonas "Arsenal" savā laukumā ar 0:0 (0:0) cīnījās bezvārtu neizšķirti ar Lisabonas "Sporting", bet divu maču summā "Arsenal" uzvarēja ar 1:0. Kompensācijas laikā pēc sānu auta iemetiena Lisabonas komanda varēja izraut uzvaru, taču bumba ripoja garām mājinieku vārtu stabam. Pagājušajā nedēļā Londonas komanda izbraukumā izcīnīja uzvaru ar 1:0.
Londonas "Arsenal" otro sezonu pēc kārtas iekļūst Čempionu līgas pusfinālā. Pirms gada tā piekāpās nākamajai čempionei no Parīzes.
Jau ziņots, ka otrdien pusfinālu sasniedza arī Madrides "Atletico" un Parīzes "Saint-Germain" (PSG). "Atletico" divu maču summā ar 3:2 pārspēja "Barcelona", bet Parīzes komanda ar 4:0 bija pārāka pār "Liverpool". Pusfinālā "Bayern" cīnīsies ar PSG, bet "Atletico" spēkosies ar "Arsenal".
Formātā, kas tika ieviests pagājušajā sezonā, astoņas labākās grupas komandas iekļuva astotdaļfinālā, kur tām pievienosies uzvarētājas izslēgšanas spēlēs, kurās piedalīsies grupā 9.-24. vietu ieņēmušās komandas. Abas finālistes sacensību laikā aizvadīs 15 spēles, bet 25.-36. vietas ieguvējas komandas spēlēs tikai astoņas spēles.
Sacensību fināls maijā notiks Budapeštā. Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".