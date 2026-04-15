Teodors Bļugers NHL pirmspēdējā spēlē uzvar, Merzļikins sezonu noslēdz ar zaudējumu
Uzvaru Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta spēlē otrdien svinēja Latvijas uzbrucēja Teodora Bļugera pārstāvētā Vankūveras "Canucks" komanda, kas savā laukumā papildlaikā pārspēja Losandželosas "Kings". Sezonu noslēdza Elvja Merzļikina Kolumbusas "Blue Jackets".
Vankūveras vienība sezonas pirmspēdējā mačā uzvarēja ar 4:3 (1:1, 2:2, 0:0, 1:0).
Bļugers laukumā pavadīja 18 minūtes un 34 sekundes, no kurām minūti un 35 sekundes spēlēja mazākumā. Latviešu uzbrucējs izpildīja vienu metienu vārtu rāmī, bloķēja vienu pretinieku metienu, uzvarēja četros no astoņiem iemetieniem un spēli pabeidza ar negatīvu lietderības koeficientu -2. Uzvaras vārtus mājinieku rindās pagarinājuma trešajā minūtē guva Džeiks Debrasks. Pamatlaikā precīzus metienus "Canucks" rindās izpildīja arī Elīass Petešons, Debrasks un Zēvs Bujums, bet viesu rindās precīzi bija Kvintons Baifīlds, Adrians Kempe un Aleksis Lafrenjērs.
"Canucks" ar 58 punktiem 81 mačā ieņem pēdējo vietu Rietumu konferencē un visā līgā. Vankūveras komanda sezonas pēdējo spēli aizvadīs agrā rītā uz piektdienu pēc Latvijas laika, kad viesos mērosies spēkiem ar Edmontonas "Oilers".
Citā otrdienas spēlē uzvaru bez savainotā latviešu uzbrucēja Rodrigo Ābola svinēja Filadelfijas "Flyers", kas mājās ar 4:2 (2:0, 1:2, 1:0) pārspēja Monreālas "Canadiens" komandu. Regulārā čempionāta pēdējā mačā "Flyers" rindās ar 1+2 izcēlās Matvejs Mičkovs, pa 1+1 katrs sakrāja Olivers Bonks un Porters Martons, bet vēl vienus vārtus guva Alekss Bamps. "Canadiens" sastāvā ar precīziem metieniem izcēlās Džeiks Evanss un Brendans Galahers.
"Flyers" regulāro čempionātu noslēdza ar 98 punktiem, kas Austrumu konferencē ļauj ieņemt septīto vietu un kvalificēties Stenlija kausa izcīņai. Ābols laukumā nav devies kopš janvāra vidus, kad guva nopietnu kājas traumu. Šajā sezonā uzbrucējs 42 spēlēs sakrāja 10 (3+7) punktus, 22 soda minūtes un negatīvu lietderības koeficientu -1.
Vēl vienā otrdienas spēlē zaudējumu piedzīvoja vārtsarga Artūra Šilova pārstāvētā Pitsburgas "Penguins", kas viesos ar 5:7 (3:1, 1:3, 1:3) piekāpās Sentluisas "Blues". Šilovs laukumā devās trešajā periodā un atvairīja septiņus no deviņiem metieniem, bet viņa komandas biedrs Stjuarts Skiners pirmajās divās trešdaļās tika galā ar 17 no 21 metiena. Šilovs ar rezultatīvu piespēli piedalījās komandas piekto vārtu guvumā, kad vairākumā 5:6 panāca Eiverijs Heiss.
Šilovs šosezon laukumā devās 39 regulārā čempionāta spēlēs, no kurām 38 uzsāka pamatsastāvā, izcīnīja 19 uzvaras, tika pie divām "sausajām" spēlēm un trim rezultatīvām piespēlēm, atvairīja 88,8% metienu un vidēji mačā zaudēja 3,07 vārtus. "Penguins" regulāro čempionātu noslēdza ar 98 punktiem, kas patlaban dod sesto vietu Austrumu konferencē, un sezonu turpinās ar cīņām Stenlija kausa izcīņā.
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins otrdien palika rezervē Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, kurā viņa Kolumbusas "Blue Jackets" komanda piedzīvoja zaudējumu. "Blue Jackets" regulārā čempionāta pēdējā spēlē savā laukumā ar 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) piekāpās Vašingtonas "Capitals". Merzļikina komandas biedrs "Blue Jackets" vārtos Džets Grīvzs atvairīja 19 no 21 metiena, bet pretējā laukuma pusē Klejs Stīvensons tvēra 26 no 27 ripām.
Otrā perioda 27. sekundē Būns Dženers vadībā izvirzīja mājiniekus, bet izlīdzinājumu desmit minūtes vēlāk panāca Entonijs Buviljē. Uzvaras vārtus "Capitals" rindās mača 56. minūtē vairākumā guva Džeikobs Čikrans. Uzvaras vārtu autoram vienu no rezultatīvajām piespēlēm atdeva Aleksandrs Ovečkins, kuram šī varētu būt arī pēdējā spēle NHL. Visu laiku labākais līgas vārtu guvējs vēl nav izlēmis, vai nākamsezon turpinās karjeru, lēmumu par to solot pieņemt vasarā.
"Blue Jackets" Austrumu konferences noslēguma tabulā ar 92 punktiem ieņēma 11. vietu, no izslēgšanas spēļu zonas atpaliekot piecus punktus, bet "Capitals" ar 95 punktiem ierindojās devītajā pozīcijā. Šajā sezonā Merzļikins laukumā devās 30 mačos, no kuriem 29 uzsāka pamatsastāvā. Latviešu vārtsargs atvairīja 88,3% metienu, vidēji spēlē savos vārtos ielaida 3,40 ripas, tika pie vienas "sausās" spēles un atdeva divas rezultatīvas piespēles. Tikmēr Grīvzs vārtos stājās 55 mačos, tika galā ar 90,8% metienu, vidēji zaudēja 2,60 ripas, aizvadīja divas spēles bez ielaistiem vārtiem un atdeva vienu rezultatīvu piespēli.
"Blue Jackets" nespēja iekļūt Stenlija kausa izcīņā jau sesto gadu pēc kārtas.