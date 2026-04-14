"Mogo"/RSU nonāk soļa attālumā, lai trešo reizi pēc kārtas OHL finālsērijā pieveiktu "Zemgali"/LBTU
"Mogo"/RSU otrdien Jelgavā "Optibet" Hokeja līgas (OHL) finālsērijas ceturtajā mačā izcīnīja panākumu un nonāca vienas uzvaras attālumā no čempiontitula. "Mogo"/RSU viesos ar 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) pagarinājumā pārspēja "Zemgale"/LBTU un sērijā līdz četrām uzvarām panāca 3-1.
Otrajā periodā pēc spēlētām četrām minūtēm laukuma saimniekus vadībā izvirzīja Ate Rajala.
Pēc epizodes, kurā "Mogo"/RSU spēlētājs Reinis Mārtiņš Lejnieks tika pie divu minūšu noraidījuma, un "Zemgale"/LBTU hokejists Gatis Gricinskis saņēma 5+20 minūšu noraidījumu, viesi trīs minūtes varēja spēlēt vairākumā, taču mājinieki mazākumā nosargāja vārtus neieņemtus.
Nedaudz vairāk kā minūti līdz pamatlaika beigām, "Zemgale"/LBTU jau spēlējot pilnā sastāvā, rezultātu izlīdzināja Gints Meija.
Pagarinājumā pēc spēlētām trīs ar pusi minūtēm Gatis Sprukts mājinieku aizsardzības zonā pārtvēra ripu un piespēlēja Jānim Zemītim, kurš pārspēja jelgavenieku vārtsargu un panāca 2:1.
Pirmajās divās finālsērijas cīņās "Mogo"/RSU mājas spēlēs uzvarēja ar 3:1 un pēcspēles metienu sērijā ar 5:4, bet trešajā mačā savā laukumā ar 3:1 pie panākuma tika "Zemgale"/LBTU.
Finālsērijas piektā cīņa paredzēta 16. aprīlī. Ja sērijā būs nepieciešamas vairāk par piecām spēlēm, tās paredzētas 18. un 20. aprīlī.
Pusfinālā "Mogo"/RSU ar 4-2 pārspēja Kijivas "Capitals", bet "Zemgale"/LBTU ar 4-3 bija pārāka par "Liepājas hokeja komandu".
Abas finālistes pamatturnīru noslēdza ar izcīnītiem 64 punktiem 40 spēlēs. Komandas šosezon tikās piecas reizes, no kurām pirmajās divās uzvarēja "Zemgale"/LBTU, bet nākamajos trīs mačos pie panākuma tika "Mogo"/RSU.
OHL izslēgšanas spēļu uzvarētājs tiks kronēts par Baltijas čempionu, bet augstāko vietu ieņēmušās Latvijas un Lietuvas vienības kļūs par savu valstu čempionēm.
35. OHL čempionātā komandas aizvadīja piecu apļu turnīru. Katra vienība pamatturnīrā aizvada 40 mačus, kas ir lielākais spēļu skaits kopš 2007./2008. gada Latvijas virslīgas čempionāta.
"Mogo"/RSU un "Zemgale"/LBTU klubi ar dažādiem nosaukumiem Latvijas čempionāta finālā tiekas jau ceturto gadu pēc kārtas. 2022./2023. gada sezonā ar 4-1 uzvarēja jelgavnieki, bet pēdējās divās sezonās ar 4-1 pārāki bija "Mogo"/RSU hokejisti.