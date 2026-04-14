Čempione "Riga" aptur "Super Novas" uzvaru sēriju un min uz papēžiem līderei RFS
Pagājušās sezonas čempione "Riga" otrdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas sestās kārtas noslēgumā izcīnīja drošu uzvaru un turnīra tabulā pakāpās uz otro pozīciju. "Riga" viesos ar 4:1 (3:1) pārspēja "Super Nova", pārtraucot mājinieku trīs uzvaru sēriju.
"Riga" jau otrajā minūtē vadībā izvirzīja Muhameds Badamosi, kurš 34. minūtē izcēlās ar vēl vienu precīzu sitienu un dubultoja rīdzinieku pārsvaru.
Pirmā puslaika turpinājumā "Riga" vārtos bumbu raidīja Ndiaje Diops, taču aptuveni minūti vēlāk Renārs Varslavāns atjaunoja viesiem divu vārtu pārsvaru. Otrā puslaika ievadā 4:1 panāca Režinaldu Ramiress.
Pērn visos četros abu vienību dueļos pārāki bija "Riga" futbolisti, divos mačos uzvarot ar četru vārtu pārsvaru.
Svētdien "Daugavpils" izbraukumā ar 3:2 pārspēja līdervienību "Audu", un "Liepāja" mājās ar 1:1 cīnījās neizšķirti ar "Jelgavu", bet pirmdien RFS viesos izrāva uzvaru 2:1 pār "Tukums 2000" vienību, un "Ogre United" savā laukumā ar 1:1 spēlēja neizšķirti ar "Grobiņu".
Pēc sešām spēļu RFS guvusi 15 punktus un ir līdere, "Riga" iekrājusi 13 punktus, "Audai" ir 12 punkti, bet "Super Nova" ir desmit punkti. "Daugavpils" izcīnījusi deviņus punktus, "Grobiņai" ir astoņi punkti, "Liepāja" tikusi pie septiņiem punktiem, piecus punktus iekrājusi "Jelgava", trīs punkti ir "Tukums 2000" komandai, bet divus guvusi "Ogre United".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
