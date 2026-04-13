Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns.
Basketbols
Šodien 23:46
Bertānam četri punkti uzvarētā Adrijas līgas spēlē
Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns pirmdien Adrijas līgas mačā guva četrus punktus, viņa pārstāvētajai "Dubai" izcīnot panākumu.
Dubaijas komanda mājinieku lomā ar 89:78 (29:20, 18:20, 26:17, 16:21) pārspēja Podgoricas "Buducnost".
Bertāns laukumā bija astoņas minūtes un 19 sekundes un realizēja vienu no četriem tālmetieniem un vienu soda metienu. Viņa kontā arī trīs atlēkušās bumbas, rezultatīva piespēle, viens bloķēts metiens, trīs piezīmes un viens izprovocēts sods, iekrājot +/- rādītāju +12 un efektivitātes koeficientu trīs.
Dubaijas komandā rezultatīvākais ar 16 gūtajiem punktiem bija Mfiondu Kabengele, kamēr starp viesiem ar 20 punktiem, sešām atlēkušajām bumbām un sešām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Kevins Ferels.
Labāko astoņu komandu grupā "Dubai" ar 20 uzvarām 23 spēlēs atrodas pirmajā pozīcijā.