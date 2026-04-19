Nākamnedēļ Latviju sasniegs plašs ciklons
Nākamnedēļ Latviju sasniegs plašs ciklons, kura ietekmē laikapstākļi pasliktināsies, vēsta sinoptiķi.
Jaunā nedēļa iesāksies ar pavasarīgi siltu un sausu laiku. Saule mīsies ar mākoņiem un pūtīs lēns līdz mērens vējš. Pirmdien debesis lielākoties būs skaidras, dienā austrumos mākoņu daudzums palielināsies. Nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu, ziemeļu vējš. Naktī gaisa temperatūra pazemināsies līdz -2...+3 grādiem, bet dienā gaiss iesils līdz +7...+12 grādiem.
Otrdien un trešdien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktīs debesis biežāk skaidrosies. Saglabāsies sauss laiks. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš. Naktīs gaisa temperatūra pazemināsies līdz -2...+3 grādiem, bet dienās tā paaugstināsies līdz +10...+15 grādiem, daudzviet piekrastē būs nedaudz vēsāks - +7...+12 grādi.
Nedēļas otrajā pusē Latviju sasniegs plašs ciklons, kas atnesīs biežākus nokrišņus un brāzmainu vēju, uzlīs galvenokārt valsts austrumos, bet nedēļas nogalē nokrišņi ir gaidāmi jau visā valsts teritorijā.
Nedēļas otrajā pusē naktīs gaisa temperatūra īpaši nemainīsies, daudzviet noslīdot zem nulles, vien piekrastē būs par pāris grādiem siltāk, savukārt dienas kļūs vēsākas, gaisam iesilstot vairs tikai +3...+9 grādu robežās, prognozē LVĢMC.