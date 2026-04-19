VIDEO: Madrides zoodārzā piedzimis kritiski apdraudētas orangutana sugas mazulis
Pēc aptuveni astoņus ar pusi mēnešus ilgas grūtniecības Borneo orangutana mātīte Surja Madrides zoodārzā laidusi pasaulē tēviņu, kas svēra apmēram 1,5 kilogramus.
Borneo orangutans ir pasaulē kritiski apdraudēta suga, kuras izdzīvošanu nopietni apdraud straujā dabisko dzīvotņu izzušana un nelegālā savvaļas dzīvnieku tirdzniecība. Savvaļā minētie orangutani sastopami tikai Dienvidaustrumāzijā — Sumatras salā un Borneo salā, kas sadalīta starp Indonēziju, Malaiziju un Bruneju.
Zoodārzs publicējis video, kurā redzams, kā Surja saudzīgi tur jaundzimušo rokās. Mazulim vārds vēl nav dots — tas tiks izvēlēts publiskā balsojumā no kopēju piedāvātajiem variantiem.
Surjai tas ir jau ceturtais mazulis, un kopēji uzsver, ka viņas rūpes par pēcnācēju jau no pirmajām dienām ir priekšzīmīgas. Mazulis regulāri barojas, kas ir svarīga pazīme veselīgai attīstībai. “Kad mazulis zīž, viss apstājas. Viņa paliek pilnīgi nekustīga, līdz viņš beidz, un tikai tad turpina ēst vai darīt ko citu. Viņa ir īsta supermamma,” sacīja zoodārza primātu kopēja Maika Espinosa.
Orangutani parasti dzemdē vienu mazuli, retāk dvīņus, turklāt tas notiek ļoti reti — ne biežāk kā reizi sešos gados, un starp dzemdībām var paiet pat desmit gadi.