Itālijā aizturēts 38 gadus vecs Latvijas pilsonis, kurš tirgoja narkotikas un izgatavoja viltotus dokumentus
Sicīlijas pilsētā Katānijā aizturēts Latvijas pilsonis, kas pilsētā bija ierīkojis narkotiku ražotni un izgatavojis viltotus dokumentus, ziņo Katānijas portāls "Corriere Etneo".
Aizturētais ir 38 gadus vecs Latvijas pilsonis, kurš aizturēšanas brīdī uzrādījis viltotu Luksemburgas pilsoņa personas apliecību. Pārbaudot pirkstu nospiedumus, konstatēts, ka patiesībā viņš ir Latvijas pilsonis, attiecībā uz kuru Vācija izdevusi Eiropas orderi aizturēšanai par narkotiku noziegumiem.
Vīrietim izvirzītas apsūdzības par narkotisko vielu ražošanu un glabāšanu, nepatiesu ziņu sniegšanu valsts amatpersonai un viltotu dokumentu, tostarp tādu, kas derīgi ceļošanai uz ārzemēm, izgatavošanu un glabāšanu, vēsta "Corriere Etneo".
Portāls raksta, ka Latvijas pilsonis izraisīja policijas patruļas aizdomas Katānijas Sankristoforo rajonā, kur likumsargi pamanīja, ka viņš ievieto lielu paku automašīnas bagāžniekā. Pie auto stūres bija gados jauna sieviete.
Pakā tika atrasti seši maisiņi ar aptuveni septiņiem kilogramiem marihuānas.
Pēc tam tika veikta kratīšana dzīvoklī, no kura vīrietis bija iznācis. Tur tika atrasti vēl 20 kilogrami marihuānas.
Mājoklī tika atklāta ražotne, kas bija paredzēta marihuānas piesātināšanai ar sintētiskajiem kanabinoīdiem. Tika atrastas iekārtas, kā arī dažādi ķīmiski savienojumi, tostarp ļoti kaitīgi šķīdinātāji, kas izmantoti narkotiku ražošanas ciklā.
Tika veikta kratīšana vēl vienā dzīvoklī, kas atradās citā pilsētas daļā un kurā, domājams, dzīvoja vīrietis. Tur tika atklātas iekārtas viltotu personu apliecinošu dokumentu izgatavošanai.