Viens otru nogalina Krievijas teātra aktieris un viņa sieva
Naktī uz svētdienu baisā nāvē gājuši bojā Krievijas teātra “FEST” aktieris Vladislavs Bengrafs un viņa sieva Jevgeņija, kas nogalinājuši viens otru.
Traģēdija notikusi Maskavas apgabala Mitiščos ģimenes strīda laikā, kad abi ķērās pie nažiem un 28 gadus vecais aktieris ar nazi vairākas reizes iedūra 23 gadus vecajai sievai kaklā un krūtīs, bet sieva paspējusi viņam iedurt kaklā. Kad glābēji atvēra durvis, mediķi vairs nespēja palīdzēt — abi nomira notikuma vietā.
Abi laulātie strādāja teātrī “FEST”: Vladislavs bija aktieris, bet Jevgeņija vadīja grimētavu. Sākotnējā informācija liecina, ka liktenīgā konflikta iemesls varēja būt sievietes vēlme šķirt laulību. Vietējos medijos vēsta, ka biežo konfliktu iesācējs parasti bija vīrs, ķildu rezultātā vairākkārt pašķīrušies.
Pēdējā laikā abu attiecības bija saspringtas, vēstīja “Telegram” kanāls “Shot”. Divas dienas pirms traģēdijas Jevgeņija patrieca vīru no dzīvokļa, un viņš dzīvoja pie sievasmātes. Pāris bieži strīdējies, Jevgeņija apsvēra šķiršanos, bet Vladislavs katru reizi lūdzis piedošanu. Traģēdijas dienā Jevgeņija devās uz svinībām pie draudzenes, bet vīrs brauca uz teātri apspriest jaunu lomu. Pēc tam viņš tikās ar draugiem un vēlāk devās pie sievas uz Mitiščiem, kur uzliesmoja jauns strīds, pēc kura abi ķērās pie nažiem.
Komentējot šo traģēdiju portālam aif.ru, kriminālists Mihails Ignatovs atzina, ka šis ir rets gadījums. “Šis patiešām ir rets, ārkārtējs gadījums. Parasti sadzīves rēķinu kārtošanā redzam vienu upuri — viens cilvēks nogalina otru. Gadās, ka slepkava, apzinoties izdarīto, izdara pašnāvību. Bet kad abi nogalina viens otru — tā ir ārkārtīgi reta parādība,” viņš teica.
Kriminālists piebilda, ka šāda situācija ir pilnīgi iespējama, jo nāvējoši ievainots cilvēks agonijas stāvoklī var kustēties un nogalināt otru. “Nāvīgi ievainots cilvēks var iedurt citam ar nazi — tas ir agonijas stāvoklis. Iespējams, bija alkohola reibums, un alkohols notrulina sāpju slieksni. Šādā gadījumā cilvēks kādu laiku vēl dzīvo un var atbildēt savam slepkavam. Līdzīgs efekts ir arī aizliegtām vielām, tās arī notrulina sāpju slieksni un ietekmē nāves iestāšanās laiku. Tas nozīmē, ka cilvēks ar nāvējošu ievainojumu nemirst uzreiz, bet kādu laiku vēl dzīvo. Situācijā Mitiščos sieviete, iespējams, pat uzreiz nejuta dūrienu. Viņa tūlīt sagrāba nazi un dūra, kur varēja. Nedomāju, ka viņa dūra mērķtiecīgi, bet tur, kur varēja. Liktenīgas sakritības dēļ dūriens trāpīja dzīvībai svarīgā orgānā — kaklā,” skaidroja eksperts.
Savukārt nogalināto kaimiņiene pastāstīja REN TV, kas notika dzīvoklī pirms policijas ierašanās. Viņa stāstīja, ka naktī no dzīvokļa skanēja skaļi kliedzieni, kritienu trokšņi un dauzīšana pie durvīm. Vēlāk kaimiņi izsauca policiju. Durvis izdevās atvērt pēc apmēram 40 minūtēm. “Asinis stindzinošs kliedziens. Ne tā, kā cilvēki kliedz viens uz otru, bet kad cilvēks baidās… Es pamodos no dārdoņas, soļiem un kliedziena,” stāstīja sieviete. Viņa piebilda, ka sevišķi skaidri dzirdēja sievietes spiedzienu, kas izklausījās pēc šausmu pilna kliedziena.