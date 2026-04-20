"Atvainojiet, bet jums pensija nepienākas" - kas jāizdara Latvijas iedzīvotājiem, lai nedzirdētu šos vārdus
Latvijā pastāv stingrs noteikums: ja trūkst pat daži mēneši darba stāža, cilvēks var palikt bez pensijas. Eksperts aicina iepriekš pārbaudīt savus datus, lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem.
Latvijā minimālais darba stāžs, lai saņemtu vecuma pensiju, ir 20 gadi, un, ja tā trūkst, cilvēks riskē nesaņemt izmaksas vispār. Par to televīzijas kanāla TV24 ēterā stāstīja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Pensiju metodiskās vadības nodaļas vadītāja Egita Ose.
Raidījuma laikā vadītājs nolasīja skatītāja jautājumu: "Kad es aiziešu pensijā, mans stāžs būs 17 gadi un 8 mēneši. Vai var uzzināt, kāda būs mana pensija un kāda tā būtu, ja stāžs būtu 20 gadi bez otrā pensiju līmeņa?"
Eksperta atbilde bija stingra. "Man, diemžēl, jāpasaka, ka šim cilvēkam var gadīties, ka pensijas vispār nebūs. Jo minimālais stāžs, kas nepieciešams pensijas piešķiršanai, ir 20 gadi. Ja cilvēks nesastrādās vajadzīgo darba stāžu vai neizdosies noskaidrot, ka viņam ir stāžs, kas uzkrāts citā Eiropas Savienības valstī vai valstī, ar kuru Latvijai ir attiecīgais līgums, tad, diemžēl, pensija nepienākas," skaidroja Egita Ose.
Eksperte atzīmēja, ka izeja no situācijas tomēr pastāv. Viens no variantiem ir turpināt strādāt un uzkrāt trūkstošo stāžu. Tāpat būtu jāpārbauda, vai stāžs nav iegūts citās ES valstīs vai valstīs, ar kurām Latvijai ir attiecīgi līgumi.
Atbildot uz jautājumu, ko darīt, ja stāža nepietiek, viņa atbildēja tieši: "Tad jāstrādā vēl, lai būtu šī pensija."
Pēc speciālista teiktā, tas ir svarīgs jautājums, par kuru vajadzētu padomāt iepriekš. Pretējā gadījumā, sasniedzot pensijas vecumu, cilvēks var saskarties ar nepatīkamu situāciju, kad tiesību uz izmaksām vienkārši nav.