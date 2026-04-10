Dramatiskā cīņā "Mogo"/RSU uzvar pēcspēles metienos un nostiprina vadību OHL finālsērijā
"Mogo"/RSU komanda piektdien "Optibet" Hokeja līgas (OHL) finālsērijas otrajā spēlē pārspēja "Zemgale"/LBTU hokejistus un nostiprināja vadību sērijā.
Rīdzinieki mājās pēcspēles metienu sērijā uzvarēja ar 5:4 (2:2, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) un sērijā līdz četrām uzvarām panāca 2-0.
Mača devītajā minūtē viesus vadībā izvirzīja Patriks Zabusovs, kurš realizēja vairākumu. Četras minūtes vēlāk Vladimirs Zaicevs izlīdzināja rezultātu, bet perioda pēdējā minūtē ar desmit sekunžu intervālu vārtu guvumiem apmainījās jelgavnieks Gustavs Millers un rīdzinieks Timurs Solostejs.
Mača vidū pusminūtes laikā abas komandas vēlreiz ieraidīja pa vienai ripai vārtos, jo uz Zabusova precīzo metienu atbildēja Aleksandrs Biškins. Trešā perioda ceturtajā minūtē pirmo reizi mačā mājiniekus vadībā izvirzīja Reinis Mārtiņš Lejnieks, taču nepilnas piecas minūtes pirms pamatlaika beigām Millers panāca 4:4.
Cīņa turpinājās papildlaikā līdz pirmajiem gūtajiem vārtiem, taču 20 minūšu laikā neviena no komandām neizmainīja rezultātu, un uzvarētāji tika noskaidroti pēcspēles metienu sērijā. Tajā ar 2:1 pārāka bija "Mogo"/RSU, rīdziniekiem uzvaru nodrošinot Henrijam Ančam, kurš laukumā devās tikai pēcspēles metienos.
Kārlis Mežsargs "Mogo"/RSU vārtos 80 minūtēs atvairīja 48 no 52 metieniem, bet Aksels Ozols otros vārtos tika galā ar 21 no 25 raidījumiem.
Pirmajā mačā otrdien "Mogo"/RSU savā laukumā uzvarēja ar 3:1, sērijā līdz četrām uzvarām izvirzoties vadībā ar 1-0.
Finālsērijas nākamās divas cīņas 12. un 14. aprīlī uzņems jelgavnieki. Ja sērijā būs nepieciešamas vairāk par četrām spēlēm, tās paredzētas 16., 18. un 20. aprīlī.
Pusfinālā "Mogo"/RSU ar 4-2 pārspēja Kijivas "Capitals", bet "Zemgale"/LBTU ar 4-3 bija pārāka par "Liepājas hokeja komandu".
Abas finālistes pamatturnīru noslēdza ar izcīnītiem 64 punktiem 40 spēlēs. Komandas šosezon tikās piecas reizes, no kurām pirmajās divās uzvarēja "Zemgale"/LBTU, bet nākamajos trīs mačos pie panākuma tika "Mogo"/RSU.
OHL izslēgšanas spēļu uzvarētājs tiks kronēts par Baltijas čempionu, bet augstāko vietu ieņēmušās Latvijas un Lietuvas vienības kļūs par savu valstu čempionēm.
35. OHL čempionātā komandas aizvadīja piecu apļu turnīru. Katra vienība pamatturnīrā aizvada 40 mačus, kas ir lielākais spēļu skaits kopš 2007./2008. gada Latvijas virslīgas čempionāta.
"Mogo"/RSU un "Zemgale"/LBTU klubi ar dažādiem nosaukumiem Latvijas čempionāta finālā tiekas jau ceturto gadu pēc kārtas. 2022./2023. gada sezonā ar 4-1 uzvarēja jelgavnieki, bet pēdējās divās sezonās ar 4-1 pārāki bija "Mogo"/RSU hokejisti.