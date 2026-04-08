RFS izcīna uzvaru pār "Jelgavu"
RFS komanda trešdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas piektās kārtas mačā viesos ar rezultātu 1:0 (1:0) uzvarēja "Jelgavu".
Vienīgos vārtus rīdziniekiem guva Stefans Paničs, kurš 28. minūtē realizēja 11 metru soda sitienu.
RFS bija iespēja panākt arī 2:0, taču 65. minūtē vēl vienu 11v metru soda sitienu nerealizēja Jānis Ikaunieks, jelgavnieku vārtsargam Adamam Dvoržākam atvairot bumbu.
Piektās kārtas noslēgumā ceturtdien "Super Nova" viesosies pie "Grobiņas", kamēr "Riga" savā laukumā cīnīsies ar "Tukums 2000".
Otrdien kārtas ievadā "Daugavpils" mājās ar 2:1 apspēlēja "Ogre United".
"Audai" un RFS piecos mačos ir pa 12 punktiem, pēc aizvadītām četrām kārtām deviņi punkti ir "Riga" komandai, septiņus punktus guvusi "Super Nova" un "Grobiņa", seši punkti ir "Liepājai" un "Daugavpilij", četrus punktus iekrājusi "Jelgava", divi punkti ir "Tukums 2000" komandai, bet vienu guvusi "Ogre United".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.