Djedjū kompensācijas laikā izrauj "Audai" uzvaru pār "Liepāju"
Bartolomejam Djedjū gūstot uzvaras vārtus otrā puslaika kompensācijas laikā, "Auda" trešdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas piektās kārtas mačā viesos ar rezultātu 2:1 (1:0) uzveica "Liepāju".
"Audai" vārtus guva arī Hosue Vergara, bet pretiniekiem vienīgais vārtu guvums bija Felipem Kardozu.
Liepājniekiem devītajā minūtē nespējot soda laukumā apturēt Valliju Fofanā, bumba nonāca pie Vergaras, kurš guva savus ceturtos vārtus sezonā. Otrā puslaika sākumā, 51. minūtē, rupji kļūdījās "Audas" vārtsargs Nils Toms Puriņš, un Kardozu panāca 1:1.
Neizšķirts uz rezultāta tablo saglabājās līdz kompensācijas laika pirmajai minūtei, kurā pēc Eduarda Dašķeviča centrējuma bumbu vārtos ieraidīja Djedjū.
Vēl trešdien "Jelgava" aizvada mājas spēli pret RFS.
Piektās kārtas noslēgumā ceturtdien "Super Nova" viesosies pie "Grobiņas", kamēr "Riga" savā laukumā cīnīsies ar "Tukums 2000".
Otrdien kārtas ievadā "Daugavpils" mājās ar 2:1 apspēlēja "Ogre United".
"Audai" piecos mačos ir 12 punkti, pēc aizvadītām četrām kārtām deviņi punkti četrās spēlēs ir "Riga" un RFS, septiņus punktus guvusi "Super Nova" un "Grobiņa", seši punkti ir "Liepājai" un "Daugavpilij", četrus punktus iekrājusi "Jelgava", divi punkti ir "Tukums 2000" komandai, bet vienu guvusi "Ogre United".
Šosezon virslīgas norisi ietekmēs izlašu logi, kas šajā sezonā būs trīs. Rudenī ierasto divu izlašu pārtraukumu septembrī un oktobrī vietā būs viens, bet garāks - 16 dienu izlašu pārtraukums.
2026. gada sezonā čempionāts tiks aizvadīts četros apļos, kopumā 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Noslēdzošā kārta paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.