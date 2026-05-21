Lietuvā ar lidmašīnu nosities ekscentriskais miljonārs Masiļonis, kurš bija uzcēlis savu baznīcu
Ceturtdienas pēcpusdienā Lietuvā lidmašīnas katastrofā nosities ekscentriskais miljonārs Kazimirs Masiļonis.
Divvietīgā lidmašīna nokritusi uz lauka Radvilišķu rajonā. Tajā bija divi cilvēki, 82 gadus vecais pilots Masiļonis gāja bojā, viņa 47 gadus vecā pasažiere ar traumām nogādāta slimnīcā.
Masiļonis bija Lietuvā labi pazīstama persona, kas savus miljonus nopelnīja lauksaimniecības nozarē un nodarbojās ar labdarību.
2022. gadā Lietuvas raidsabiedrība LRT vēstīja, ka Masiļonis ir vienīgais cilvēks Lietuvā ar savu privāto lūgšanu namu Radvilišķu rajona Rokoņu ciemā — tieši tur arī viņš cieta liktenīgo katastrofu.
Kazimieras Masilionis is the only person in Lithuania with his own private house of prayer. He spared no expense to build a church in the village of Rokoniai in the District of Radviliškis https://t.co/rUOVy4M750— LRT English (@LRTenglish) December 25, 2022
“Daži smējās: kas par idiotu, kāpēc viņš būvēja šo baznīcu un izšķērdēja miljonu, viņam būtu bijis labāk nopirkt villu kādā vietā. Bet man nevajag – mums ir māja ciematā, mums ir, kur palikt Palangā, un ar to pietiek,” toreiz sacīja Masiļonis. Viņš stāstīja, ka baznīcu uzcēlis tā, kā pats vēlējies, neņemot padomus no garīdzniekiem vai citām personā. Vienīgais cilvēks, ar kuru viņš konsultējās, bija paša sieva. “Nav nekādas konkurences, (..) mēs neiekasējām nekādas nodevas, mums nav nevienam jāatbild, mēs darām to, ko vēlamies,” saka sacīja. Privātā baznīca viņam izmaksāja aptuveni vienu miljonu eiro.
Pusi savas baznīcas viņš veltījis vienam no Lietuvas neatkarības kustības vadītājiem un atjaunotās Lietuvas pirmajam parlamenta priekšsēdētājam Vītautam Landsberģim, bet otru pusi – bijušajam Lietuvas prezidentam Valdam Adamkum. Neviens no viņiem neesot par to zinājis, bet tas miljonāru netraucē. “Savā dvēselē jūtos ļoti labi, tagad varu mierīgi nomirt, jo esmu izpildījis savu solījumu – es teicu: kurš izdzīs Krievijas armiju no Lietuvas, es viņam atmaksāšu ar ko vien spēju. Un es to izdarīju,” toreiz sacīja Masiļonis.