Ukrainas prezidents ticies ar Krievijas uzņēmēju Romānu Abramoviču
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis intervijā televīzijas kanālam "Sky News" pastāstīja, ka ir ticies ar Krievijas uzņēmēju Romānu Abramoviču un teicis viņam, ka ir gatavs tikties ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.
Zelenskis sacīja, ka Abramovičs ieradies Kijivā un teicis, ka ir gatavs būt par starpnieku, lai apmainītos ar vēstījumiem starp Ukrainu un Krieviju.
"Abramovičs ieradās Kijivā, viņš teica: "Man ir ziņa jums, un es gribētu nodot no jums ziņu Putinam." Taču viņš sacīja, ka tam jānotiek klusi, bez jebkādas publicitātes. Es teicu: "Tā ir jūsu izvēle, mums ir vienalga, vai tas būs publiski vai ne"," viņš stāstīja.
Zelenskis arī pastāstīja, ka viņš brīdinājis Abramoviču, ka Ukraina nav gatava atdot Donbasu Krievijai.
"Mēs runājām par iespējamo kompromisu. Es teicu, ka visi kompromisi ir [iespējami tikai] pēc uguns pārtraukšanas. Uguns pārtraukšana ir lielākais kompromiss no mūsu puses," teica Ukrainas prezidents.
Zelenskis sacīja, ka ir informējis Abramoviču, ka ir gatavs tikties ar Putinu, ja tikšanās nenotiks Maskavā vai Minskā.
"Es teicu: "Jūs varat izvēlēties jebkuru laiku, sākot no rītdienas, jebkuru dienu un formātu, mēs varam izvēlēties [tikšanos kopā] ar [ASV] prezidentu [Donaldu] Trampu - esmu pārliecināts, ka viņš būs gatavs ierasties, mēs varam to darīt ar eiropiešiem - esmu pārliecināts, ka visi vēlas palīdzēt, vai arī mēs varam izvēlēties divpusējas tikšanās veidu," stāstīja Zelenskis.
Pagājušajā nedēļā Sanktpēterburgas starptautiskā ekonomikas foruma laikā Putins sacīja, ka Kijivā pirms trim nedēļām ieradies kāds Krievijas biznesa aprindu pārstāvis, lai tiktos ar Ukrainas prezidentu. Putins uzņēmēja vārdu nenosauca.
Zelenskis pagājušajā nedēļā atklātā vēstulē Putinam ierosināja divpusēju tikšanos, taču Putins šo priekšlikumu noraidīja.