Raivja Ansona pārstāvētā "Penguins" piedzīvo sāpīgu zaudējumu Kaldera kausa pusfināla sērijā
Foto: ZUMAPRESS.com
Austrumu konferences finālsērijas sestajā mačā "Penguins" ar 1:2 papildlaikā zaudēja Toronto "Marlies".
Hokejs

Raivja Ansona pārstāvētā "Penguins" piedzīvo sāpīgu zaudējumu Kaldera kausa pusfināla sērijā

Sporta nodaļa

Jauns.lv / LETA

Zaudējumu Amerikas Hokeja līgas (AHL) izslēgšanas turnīra jeb Kaldera kausa izcīņas pusfinālā svētdien piedzīvoja latviešu uzbrucēja Raivja Ansona pārstāvētā Vilksbāras/Skrentonas "Penguins" komanda.

Raivja Ansona pārstāvētā "Penguins" piedzīvo sāpīg...

Austrumu konferences finālsērijas sestajā mačā "Penguins" bez Ansona sastāvā ar 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1) papildlaikā zaudēja Toronto "Marlies", kas sērijā līdz četrām uzvarām triumfēja ar 4-2.

Ansons šosezon Kaldera kausā aizvadījis divus mačus otrajā kārtā pret Hēršijas "Bears".

Pērn par Kaldera kausa ieguvēju kļuva Ebotsfordas "Canucks", kuras latviešu vārtsargs Artūrs Šilovs tika atzīts par AHL izslēgšanas turnīra vērtīgāko spēlētāju

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