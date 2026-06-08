Austrumu konferences finālsērijas sestajā mačā "Penguins" ar 1:2 papildlaikā zaudēja Toronto "Marlies".
Hokejs
Šodien 08:34
Raivja Ansona pārstāvētā "Penguins" piedzīvo sāpīgu zaudējumu Kaldera kausa pusfināla sērijā
Zaudējumu Amerikas Hokeja līgas (AHL) izslēgšanas turnīra jeb Kaldera kausa izcīņas pusfinālā svētdien piedzīvoja latviešu uzbrucēja Raivja Ansona pārstāvētā Vilksbāras/Skrentonas "Penguins" komanda.
Austrumu konferences finālsērijas sestajā mačā "Penguins" bez Ansona sastāvā ar 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1) papildlaikā zaudēja Toronto "Marlies", kas sērijā līdz četrām uzvarām triumfēja ar 4-2.
Ansons šosezon Kaldera kausā aizvadījis divus mačus otrajā kārtā pret Hēršijas "Bears".
Pērn par Kaldera kausa ieguvēju kļuva Ebotsfordas "Canucks", kuras latviešu vārtsargs Artūrs Šilovs tika atzīts par AHL izslēgšanas turnīra vērtīgāko spēlētāju