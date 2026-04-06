Nacionālās volejbola līgas finālā triumfē "Amber Volley", "Augšdaugava" izcīna bronzu
Latvijas čempionāta vīriešiem Nacionālās līgas finālā šodien divu Lietuvas komandu cīņā Gargždu “Amber Volley” ar 3-1 (25:20, 36:34, 30:32, 25:15) pieveica Alītas “Ultra”, bet bronzas medaļas savā laukumā izcīnīja “Augšdaugavas” volejbolisti.
Aizraujošā Latvijas čempionāta vīriešiem (Nacionālās līgas sacensības) finālā tika aizvadīta viena no līgas saspringtākajām spēlēm, divos setos abām komandām sasniedzot 30 gūtos punktus.
Pirmajā setā tikai pašā sākumā minimālā vadībā tika “Ultra” volejbolisti, Gargždu komandai pēc 2022./2023. gada sezonā “Jēkabpils lūšos” spēlējušā otrā tempa uzbrucēja Andrija Čmirova uzbrukuma uzvarot ar 25:20.
Otrais sets pirmdienas cīņās sanāca garākais. Pārmaiņus vadībā bija abas komandas, lielāko pārsvaru 18:14 Alītas volejbolistiem sasniedzot pēc Audrjus Kasparaviča “eisa”. “Ultra” pēc diviem blokā gūtiem punktiem tika pie trim setbumbām pēc kārtas, taču tās palika neizmantotas, divus no punktiem uzbrukumā atspēlējot Čmirovam. Tikai ar astoto setbumbu uzvaru setā pēc cēlāja Mata Navicka netveramas serves izcīnīja Gargždu komanda – 36:34.
Arī trešais sets ieilga. Pēc diviem Arna Pakalniška blokiem pēc kārtas “Amber Volley” izvirzījās vadībā ar 11:4, taču trijos setos spēle nebeidzās, jo pēc Neda Danuleviča uzbrukuma rezultāts vispirms kļuva 20:20. Pēc tam Alītas volejbolisti atspēlēja divas mačbumbas, 24:24 ar “eisu” panākot Danulevičam, vēlāk tika galā ar vēl četrām mačbumbām un setu ar 32:30 uzvarēja pēc Kasparaviča bloka.
Ceturto setu pēc Pakalniška netveramas serves Gargždu volejbolisti sāka ar 3:0 un tuvāk par vienu punktu pretiniekiem pietuvoties neļāva, pēc 6:5 strauji palielinot pārsvaru un finālcīņai punktu ar kļūdu uzbrukumā pieliekot Danulevičam – 25:15.
Uzvarētājiem Daumants Katins trīs no 27 punktiem guva ar bloku, 19 punktus sakrāja Čmirovs, bet Pakalniškis piecus no 11 punktiem sakrāja blokā. Alītas komandā Kasparavičs sesto daļu no 18 punktiem sakrāja blokā, Danulevičs un Mats Navarsks guva attiecīgi 15 un 10 punktus, pa četriem punktiem sakrājot blokā, bet 11 punktus guva Audrjus Knašs.
“Spēlējām ar Alītas klubu arī pirms nedēļas, zaudējām un izdarījām secinājumus, mazāk kļūdījāmies servēs, nedaudz stabilāk spēlējām servju uzņemšanā un nedaudz pamainījām taktiku uzbrukumā,” par uzvaru finālā teica “Amber Volley” spēlētājs Andrijs Čmirovs. “Šī ir svarīga uzvara, jo pagājušajā gadā finālā zaudējām citai Lietuvas komandai no Šauļiem, kad mums nedaudz pietrūka uzvarai. Tā kā pirms nedēļas Alītas komandai zaudējām Lietuvas čempionāta pusfinālā, šī uzvara mums bija dubultsvarīga, lai reabilitētos.”
Skatītāju saldajā ēdienā – cīņā par bronzas medaļām – mājiniece “Augšdaugava” ar 3-2 (20:25, 16:25, 25:22, 25:16, 17:15) pieveica VK “Ventspils” volejbolistus, kuri līdz spēlei par bronzas medaļām tika pēc piektās vietas pirmajā posmā Rietumu zonā, kā arī astotās vietas pēc otrā posma rezultātiem.
Spēli pēc Gata Garklāva rezultatīva uzbrukuma ar trim gūtiem punktiem sāka VK “Ventspils” volejbolisti, dominējot visa seta gaitā un pēc Kristera Rokjāna kļūdas servē uzvarot ar 25:20. Lai arī pirmos divus punktus pēc Martina Ugorenko bloka otrajā setā guva mājinieki, ventspilnieki atbildēja ar četru punktu sēriju, taču drīz rezultāts atkal bija neizšķirts (6:6). Pēc diviem Kristapa Šeptes “eisiem” viesi izvirzījās vadībā ar 12:7, pārsvaru palielinot un setu uzvarot pēc Kristera Šulca “eisa” (25:16).
Trešajā setā pēc cēlāja Ivana Rustkova, kurš trešajā setā devās laukumā Mārtiņa Jansona vietā, netveramas serves mājinieki panāca savu šajā spēlē līdz tam lielāko pārsvaru – 10:7, bet mirkli vēlāk Daņila Mironovs ar “eisu” panāca 14:10 mājinieku labā. Viesi deficītu samazināja līdz vienam punktam, taču izlīdzinājumu panākt nespēja līdz pat Ugorenko kļūdai uzbrukumā – 20:20. Seta galotni pārliecinošāk aizvadīja mājinieki, setu pēc Rustkova bloka uzvarot ar 25:22.
Ceturto setu pēc vairākām mājinieku kļūdām ventspilnieki sāka ar 6:2 pārsvaru. Mājinieki atbildēja ar četru gūtu punktu sēriju, pēc Matīsa Šalkovska uzbrukuma izvirzoties vadībā ar 10:9 un neļaujot vadību pārņemt VK “Ventspils” volejbolistiem. Punktu setam ar divām kļūdām uzbrukumā pielika Šulcs – 25:16 Daugavpils kluba labā.
Piekto setu daugavpilieši sāka ar Mironova bloku un Šalkovska rezultatīvu uzbrukumu (2:0). Ventspilnieki rezultātu izlīdzināja ar cēlāja Anda Bertāna uzbrukumā gūtu punktu (6:6), taču vadībā netika. 14:12 ar bloku panāca Leo Catlakšs, taču divas mačbumbas mājiniekiem izmantot neizdevās. Ceturto mačbumbu ar “eisu” pa sānu līniju piektajā zonā realizēja Sandis Cimotišs – 17:15.
Daugavpils komandā 21 punktu guva Šalkovskis, 14 punktus – Ugorenko, 12 – Mironovs, bet pa deviņiem punktiem – Cimotišs un Catlakšs, kura kontā četri bloki. Ventspils vienībā 17 punktus guva Garklāvs, 15 – Dāvis Alkšbirze, Askolds Jāvalds trīs no 10 punktiem sakrāja blokā, deviņus punktus guva Šepte, bet astoņus – Dāvis Andersons.
“Ļoti patīkami, ka pēc pēdējo dienu “maratona” uzvarējām. Gribu paslavēt VK “Ventspils” komandu – malači. Šos puišus es pazīstu jau sen. Atbrauca, rādīja raksturu, nenobijās un nospēlēja tik ideāli, kā viņi varēja. Viņi neuzvarēja tikai tāpēc, ka viņiem bija īss rezervistu soliņš. Mums laukumā pilnvērtīgi varēja doties daudz vairāk spēlētāju,” pēc sestdienas spēles teica “Augšdaugavas” galvenais treneris Edgars Savickis. “Ventspilnieki man patika kā vecās skolas volejbolisti – viņi vienlīdz centās visos spēles elementos, tai skaitā arī aizsardzībā un servju uzņemšanā… Nospēlēja akurāti. Pieredze ir pieredze. Mums spēka ir daudz, bet galva ne vienmēr strādā, kā vajag.”
Rezultāti
Latvijas čempionāts vīriešiem (NL)
6. aprīlis
Spēle par 1. vietu
Gargždu “Amber Volley” – Alītas “Ultra” 3-1 (25:20, 36:34, 30:32, 25:15); Katins 27 (3 bl.) – Kasparavičs 18 (3 bl.)
Spēle par 3. vietu
“Augšdaugava” – VK “Ventspils” 3-2 (20:25, 16:25, 25:22, 25:16, 17:15); Šalkovskis 21 – Garklāvs 17