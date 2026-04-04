Savu līdzjutēju atbalstītas, “Mārupes SC” volejbolistes triumfē Latvijas čempionāta Nacionālajā līgā
Latvijas čempionāta volejbolā sievietēm Nacionālajā līgā sestdien Mārupē kļuva “Mārupes SC”, kas finālā trijos setos pieveica Daugavpils Sporta skolu, bet bronzas medaļas izcīnīja RSU 2 komanda, kas izšķirošajā spēlē pārspēja Murjāņu Sporta ģimnāziju, pavēstījusi Latvijas Volejbola federācija.
Latvijas čempionāta sievietēm (Nacionālās līgas sacensības) piektdien pirmajā pusfinālā Mārupes Sporta skolā Daugavpils Sporta skola ar 3-1 (26:24, 25:14, 23:25, 25:20) pārspēja Murjāņu Sporta ģimnāziju (MSĢ).
Lai arī pirmajā setā murjānietes izvirzījās vadībā ar 5:2 un daugavpilietes – ar 22:16, seta uzvarētājas izšķīrās tā galotnē, par izšķirošo kļūstot Esteres Ošas kļūdai uzbrukumā – 26:24 Daugavpils komandas labā. Kā nelielās šūpolēs pagāja arī trešais sets. Sākumā ar 7:3 vadībā izvirzījās MSĢ volejbolistes, bet pēc sešu punktu sērijas ar 10:8 vadībā bija jau daugavpilietes. Līdzīgā cīņā atlikušajā seta gaitā veiksmīgākas bija murjānietes, uzvarot pēc Ošas uzbrukuma – 25:23. Daugavpils Sporta skola uz piekto setu uzvarētāja noskaidrošanu neatstāja, ne reizi ceturtajā setā neļaujot izvirzīties MSĢ vadībā un finālā iekļuva pēc Marijas Černjavskas uzbrukuma – 25:20.
Uzvarētājām Samanta Mikulova guva 19 un Černjavska – 17 punktus, bet Jana Franckeviča piecus no 12 punktiem sakrāja blokā, šajā spēles elementā gūstot tikpat punktu kā visa pretinieku komanda kopā. MSĢ komandā Oša guva 19 punktus, Elīze Elza Jansone un Marta Pavlovska – pa 14 punktiem, Martai trīsreiz izceļoties blokā, bet Elza Puķīte trīs no 10 punktiem sakrāja no serves līnijas. Par labākajām savās komandās tika atzītas Mikulova un MSĢ cēlāja Elza Zandere.
Otrajā pusfinālā mājinieces – “Mārupes SC” volejbolistes – ar 3-0 (25:16, 25:22, 25:12) apspēlēja RSU 2. Rīdzinieces šajā spēlē vadībā bija tikai vienreiz – 2:1 otrajā setā pēc Ketlīnas Melisas Rozenbahas uzbrukuma. Tomēr visos trīs setos rezultāta starpība svārstījās. Pirmajā setā mājinieces pēc Lienes Šimkuses uzbrukuma panāca 8:4, bet RSU 2 volejbolistes pēc Annijas Veigeltes uzbrukuma panāca neizšķirtu 12:12. Otrajā setā mārupietes pēc Šimkuses bloka panāca 6:2, rīdzinieces gandrīz atspēlējās (6:7 pēc Veigeltes bloka), “Mārupes SC” atkal ievērojami atrāvās rezultātā (19:11 pēc Šimkuses “eisa”), bet rīdzinieces līdz seta beigām deficītu samazināja. Arī trešajā setā pēc Amandas Regutes ar netveramu servi panāktā 5:1 mājinieču labā viešņas pēc mājinieču kļūdām guva četrus punktus pēc kārtas (5:5), taču izšķirošais izrādījās mārupiešu sešu punktu izrāviens – 12:6 pēc vairākām rīdzinieču kļūdām. Iekļūšanu finālā “Mārupes SC” noformēja pēc Felicitas Trokšas kļūdas uzbrukumā – 25:12.
Uzvarētājām Šimkuse trīs no 14 punktiem guva ar servi, bet pa astoņiem punktiem guva Rūta Treija un Darja Boliņa, kura pusi punktu sakrāja blokā. RSU 2 komandā pa pieciem punktiem guva Rēzija Ziediņa un Anastasija Postnova.
Abās komandās laukumā tika laistas visas pieteiktās volejbolistes, bet par vērtīgākajām savās vienībās tika atzītas Treija un Postnova.
Spēlē par 3. vietu RSU 2 ar 3-0 (25:17, 25:22, 25:19) pārspēja Murjāņu Sporta ģimnāziju. Lai arī uzvara skaitļos liekas pārliecinoša, jaunās murjānietes visos setos pabija vadībā. Pirmajā setā pēc trim rezultatīviem Jansones uzbrukumiem MSĢ izvirzījās vadībā ar 4:2, uz ko rīdzinieces pēc Veigeltes uzbrukuma atbildēja ar četru gūtu punktu sēriju, pēc tam palielinot pārsvaru, un setu vinnēja ar 25:17. Otro setu ar 3:0 pēc vairākām MSĢ spēlētāju kļūdām sāka RSU 2, taču pēc diviem rezultatīviem Ošas uzbrukumiem vadībā ar 8:6 bija jau murjānietes. Komandām pārmaiņus esot vadībā, līdzīga cīņa turpinājās līdz pat 19:19, kad vadību pārņēma seta galotni nedaudz labāk nospēlējušās RSU 2 volejbolistes, setu ar 25:22 uzvarot pēc Gintas Leveikas “eisa”. Arī trešā seta sākumā vadībā tika MSĢ, pēc rezultatīva Pavlovskas uzbrukuma panākot 7:4, taču rīdzinieces atbildēja ar 11:0 izrāvienu, šajā laikā Veigeltei saservējot četrus “eisus”. Arī punktu “bronzas mačam” ar sekmīgu uzbrukumu pielika Veigelte (25:19), taču murjānietes cīnījās līdz pēdējai izspēlei, atspēlējot septiņas mačbumbas un šajā laikā divas netveramas serves izpildot Puķītei.
Uzvarētājām Veigelte četrus no 20 punktiem guva ar “eisiem”, 13 punktus guva Loreta Martinsone, bet pa sešiem punktiem – Leveika un Postnova, kura pusi savu punktu sakrāja blokā. MSĢ komandā Puķīte trīs no 16 punktiem guva ar “eisiem”, 11 punktus sakrāja Jansone, astoņus – Oša, bet sešus – Pavlovska. Par labākajām savās komandās tika atzītas Veigelte un Puķīte.
“Mēs nospēlējām ar lielu pārliecību, un likās, ka vairāk gribējām uzvarēt. Uzspiedām pretiniecēm savu spēli un izvairījāmies no lielām “bedrēm”. Pašai bija kāpumi un kritumi, taču visa komanda palīdzēja, padevās labas serves, un beigās viss sanāca ļoti labi,” pēc mača teica tā rezultatīvākā spēlētāja RSU 2 rindās Annija Veigelte. “Pretinieces labi servēja, un dažkārt mums bija grūtības uzņemšanā. Arī viņu sakārtoto bloku brīžiem pārvarēt bija grūti.”
“Vakar bija grūta spēle. Varbūt pietrūka pozitīvo emociju. Tāpēc mārupietes pret mums izdarīja visu, ko gribēja. Mums bija slikta uzņemšana, bet pašas nevarējām nokārtot punktu gūšanu uzbrukumā. Kopumā mums maz kas sanāca, bet viņām padevās viss,” pusfinālu atceras Annija.
Finālā “Mārupes SC” ar 3-0 (25:17, 25:20, 25:21) pārspēja Daugavpils Sporta skolu, iepriecinot savus skatītājus un atkārtoti uzvarot Nacionālajā līgā.
Kaut arī pirmos divus punktus ar cēlājas Sandas Visočanskas “eisu” un Treijas bloku guva mājinieces, daudzās viņu kļūdas drīz vien ļāva daugavpilietēm iegūt triju punktu pārsvaru (9:6). Mārupietes pēc Šimkuses uzbrukuma atjaunoja vadību pēc piecu gūtu punktu sērijas (15:13) un seta otrajā daļā palielināja pārsvaru līdz 25:17 pēc Regutes uzbrukuma.
Otrajā setā vispirms mājinieces pēc diviem Šimkuses uzbrukumiem ieguva četru punktu pārsvaru (11:7), pēc tam jau daugavpilietes pēc Darjas Boliņas kļūdas uzbrukumā panāca daudzsološu rezultātu 19:16. Tomēr pēdējais pavērsiens bija seta beigas, ko mājinieces noslēdza ar sešu gūtu punktu sēriju – 25:20 pēc Janas Franckevičas kļūdas uzbrukumā.
Arī trešais sets pagāja fināla cienīgā un spēkos līdzvērtīgu komandu cīņā. Pēc Černjavskas “eisa” Daugavpils komanda vienīgo reizi setā izvirzījās vadībā (8:7), bet mājinieces atbildēja ar trim gūtiem punktiem, pēc Visočanskas “eisa” panākot 10:8 un vadību saglabājot līdz pat cīņas beigām, kaut gan daugavpilietēm vairākkārt izdevās pietuvoties viena punkta attālumā. Līksmot Pētera Plūmes vadītās mārupietes varēja pēc Franckevičas kļūdas uzbrukumā, raidot bumbu tīklā (25:21).
Uzvarētājām 20 punktus guva Šimkuse, 13 punktus – Treija, 11 – Regute, pa septiņiem – Boliņa un komandas kapteine Elza Kjakste, bet Visočanska trīs no saviem pieciem punktiem sakrāja ar netveramām servēm. Daugavpils komandā Černjavska guva 14 punktus, Mikulova un Evelīna Kursīte – pa septiņiem punktiem, bet Inga Sauša – sešus punktus. Par finālcīņas labākajām spēlētājām kļuva abu komandu rezultatīvākās spēlētājas Šimkuse un Černjavska.
“Spēles plānā uzsvars bija uz servi, un to izdevās realizēt. Pirmajā setā Daugavpils komandai Mikulova spēlēja kā “pusīte”, un mēs servējām pa viņu. Otrajā setā Sauša no pirmā tempa spēlētājas kļuva par “pusīti”, bet Mikulova – par diagonālo spēlētāju, un turpinājumā servējām pa Saušu,” pēc uzvaras finālā teica “Mārupes SC” galvenais treneris Pēteris Plūme. “Turklāt izcili nospēlējām aizsardzībā, kur brīnumus rādīja Liene, kura likumsakarīgi tika atzīta par finālturnīra MVP. Citu kandidātu šim titulam nebija. Visa komanda nospēlēja fantastiski, arī Luīze Garda, kura laukumā nāca uz maiņu, labi uzservēja un nospēlēja sestajā zonā. Visas spēlētājas cīnījās.”
Par finālturnīra labāko otrā tempa spēlētāju tika atzīta Amanda Regute, cēlāju – Sanda Visočanska, labāko pirmā tempa spēlētāju – Franckeviča, diagonālo spēlētāju – Mikulova, “libero” – Loreta Arhipova (MSĢ), bet MVP – Liene Šimkuse.