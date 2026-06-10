Krievijas Valsts domes deputāts Guruļevs atzinies kara noziegumos Donbasā
Krievijas parlamenta deputāts un ģenerālis Andrejs Guruļevs atklāti atzinis savu atbildību par civiliedzīvotāju nāvi Donbasā 2014. gadā.
Ukraiņu žurnālists un blogeris Deniss Kazanskis pievērsa uzmanību Krievijas Valsts domes deputāta ģenerāļa Andreja Guruļeva nesenajiem izteikumiem Krievijas raidījumā. Viņa atzīšanās attiecās uz notikumiem Donbasā 2014. gadā.
Publicētajā video Kazanskis parāda, kā Guruļevs kara pirmajos gados tieši apstiprināja Krievijas karaspēka dalību kaujas operācijās Ukrainas austrumos. Tas ir klajā pretrunā ar Kremļa un Krievijas propagandas ilgstošajiem paziņojumiem par Krievijas regulārās armijas neiesaistīšanos notikumos Donbasā.
Īpaša uzmanība jāpievērš epizodei, kurā Guruļevs pieminēja Krievijas veikto civiliedzīvotāju mītnes apšaudi. Turklāt deputāts uzņēmās atbildību par šo epizodi. Kazanskis uzskata, ka šādus izteikumus var interpretēt kā Krievijas kara noziegumu atzīšanu.
Pēc Krievijas deputāta teiktā, pat Donbasa iedzīvotāji tolaik bija šokēti par Krievijas armijas īstenoto civiliedzīvotāju nogalināšanu.
Guruļevs sacīja, ka pirms 12 gadiem Donbasā, kad viņš komandēja karaspēku, Krievijas spēku apšaudē gāja bojā sieviete un bērns. Viņš personīgi devis pavēli.
"Es to izdarīju. Cita ceļa nebija. Man bija jāglābj savi vīri," sacīja deputāts.
Vienlaikus viņš aicināja uzbrukt Ukrainas pilsētām: "Bet tas ir karš. Un ienaidniekam ir jāuzbrūk visur. Kijivā. Lai tur nebūtu ūdens, elektrības, kanalizācijas – nekā."
Krievijas iebrukums Donbasā sākās 2014. gada pavasarī uzreiz pēc Krimas aneksijas. Tas sākās kā slēpta militāra iejaukšanās ar vietējo prokrievisko separātistu un Krievijas algotņu un specvienību uzbrukumiem, kas vēlāk pārauga atklātā regulāro Krievijas bruņoto spēku iebrukumā, izveidojot tā sauktās Doneckas un Luhanskas "tautas republikas".