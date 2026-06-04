Gutkovskis nevarēs palīdzēt Latvijas futbola izlasei Baltijas kausā
Latvijas vīriešu futbola izlasei gaidāmajā Baltijas kausa izcīņā nevarēs palīdzēt uzbrucējs Vladislavs Gutkovskis, ziņo Latvijas Futbola federācija (LFF).
LFF vēsta, ka Gutkovskim treniņnometne noslēgusies priekšlaicīgi un viņš pametis komandas nometni.
Tāpat veselības apsvērumu dēļ mačā ar Lietuvu nespēlēs Eduards Dašķevičs un Dmitrijs Zelenkovs, bet viņu dalība otrajā spēlē vēl ir zem jautājuma zīmes.
Latvijas izlase spēles Baltijas kausā aizvadīs viesos 6. jūnijā pret Lietuvu un 9. jūnijā Rīgā pret Igauniju vai Fēru salām.
Baltijas kauss ir senākais joprojām notiekošais izlašu futbola turnīrs pasaulē. Pirmoreiz Baltijas kauss tika izspēlēts 1928. gadā.
Latvijas futbola izlases kandidāti:
vārtsargi - Rihards Matrevics (Prāgas "Dukla", Čehija), Krišjānis Zviedris, Frenks Dāvids Orols (abi - "Riga");
aizsargi - Roberts Savaļnieks, Roberts Veips (abi - RFS), Andrejs Cigaņiks ("Luzern", Šveice), Raivis Andris Jurkovskis, Antonijs Černomordijs, Maksims Toņiševs (visi - "Riga"), Vitālijs Jagodinskis (Pnompeņas "Visakha", Kambodža), Daniels Balodis (Prešovas "Tatran", Slovākija), Deniss Meļņiks ("Auda"), Iļja Korotkovs ("Liepāja");
pussargi - Aleksejs Saveļjevs (Talasas "Asia", Kirgizstāna), Eduards Emsis ("Super Nova"), Dmitrijs Zelenkovs, Mārtiņš Ķigurs (abi - RFS), Lūkass Vapne ("Sogndal", Norvēģija), Eduards Dašķevičs ("Auda"), Kristers Penkevics ("Zln", Čehija), Kristaps Grabovskis ("B93", Dānija);
uzbrucēji - Marko Regža ("Hradec Kralove", Čehija), Dario Šits (Madrides "Atletico", Spānija).