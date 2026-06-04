Mežotnes pilī uzziedēs Andra Berkina veidotā peoniju kolekcija
No 5. līdz 7. jūnijam un no 19. līdz 21. jūnijam Mežotnes pilī būs apskatāma izstāde, kas veltīta izcilā peoniju kolekcionāra Andra Berkina (1949-2025) piemiņai. Izstādē būs iespējams iepazīt viņa dzīves laikā veidoto peoniju kolekciju, kas izceļas ar ievērojamu šķirņu daudzveidību, krāsu bagātību un kolekcionāra mērķtiecīgo darbu daudzu gadu garumā.
Andris Berkins bija viens no pazīstamākajiem peoniju kolekcionāriem, kā arī kaislīgs dārzkopis un peoniju entuziasts. Viņa veidotajā kolekcijā atrodamas gan vēsturiskas, gan retas un grūti iegūstamas šķirnes, kas atspoguļo Berkina plašo interesi par peoniju daudzveidību un šo augu nozīmi. Viņa darbs ne tikai bagātināja Latvijas dārzkopības vidi, bet arī iedvesmoja citus interesentus pievērsties peoniju audzēšanai un selekcijai.
Izstāde Mežotnes pilī veidota kā cieņas apliecinājums kolekcionāra mūža ieguldījumam, ļaujot plašākai sabiedrībai iepazīt Berkina veidotās kolekcijas skaistumu un nozīmīgumu. Būtiska loma kolekcijas saglabāšanā ir Andra Berkina dzīvesbiedrei, kuras rūpes un ieguldījums ļāvis šo vērtīgo mantojumu saglabāt.
“Šī izstāde nav tikai par peonijām – tas ir stāsts par cilvēku, kura dzīvi piepildīja skaistuma radīšana un dalīšanās tajā ar citiem. Tā ir iespēja godināt viņa atstāto mantojumu un ļaut tam turpināt dzīvot,” uzsver Mežotnes pils kultūras projektu vadītāja Inita Sondore.
Apmeklētāji aicināti nesteidzīgi iepazīt abas izstādes daļas. No 5. līdz 7. jūnijam būs apskatāmas 38 peoniju šķirnes, kas ļaus novērtēt šo ziedu daudzveidību un kolekcionāra daudzu gadu darba rezultātu. Savukārt no 19. līdz 21. jūnijam izstādes otrajā daļā būs eksponētas vēlāk ziedošās peoniju šķirnes.
Izstāde apskatāma Mežotnes pils darba laikā ar pils apskates biļeti.