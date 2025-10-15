Felipe cer, ka mazais taps par sportistu.
Slavenības
Šodien 11:55
"Latviešu brazīlietis" Felipe Gabriels Ksavjērs kļuvis par onkuli
Latviešu brazīlieša Felipes Gabriela Ksavjēra māsa vieglatlēte Thaisa šā gada 9. oktobrī Rīgas Dzemdību namā sagaidījusi pasaulē nākam savu pirmdzimto dēlu Kaelu.
Par šo notikumu viņa paziņojusi savā "Instagram" profilā, priecājoties, ka beidzot pienākusi ilgi gaidītā diena. Vēršoties pie sava jaundzimušā mazuļa, viņa raksta: “Paldies, ka izvēlējies mani par savu mammu, un es ceru, ka varēšu labi pildīt šo lomu.”
Thaisa ar vīru Robsonu par savu dzīvesvietu izraudzījušies Rīgu, kur arī pērn pavasarī mija gredzenus. Pāris nedēļu pirms mazuļa nākšanas pasaulē Felipe ar māsu Thaisu sagaidīja no Brazīlijas atlidojam arī viņu mammu. Savukārt Felipe sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" atzina, ka ļoti priecājas par māsas bērnu, kuram cer kļūt par krusttēvu, kā arī prognozē jaundzimušajam mazulim sportista karjeru.
Felipe cer, ka mazais taps par sportistu.