Apstiprināts projekts betona skeitparka būvniecībai Aizputē
Aizputē top mūsdienīgs 550 m² betona skeitparks Zvaigžņu ielā 2C ar ELFLA atbalstu, piedāvājot drošu un daudzfunkcionālu vidi skrituļdēļu, BMX, velosipēdu, skrejriteņu un skrituļslidu lietotājiem. Projekta prezentācija notiks 2026. gada 15. aprīlī, bet būvdarbi plānoti sākt jūnijā ar četru mēnešu izpildes termiņu.
18. martā pašvaldībā saņemts Lauku atbalsta dienesta lēmums par Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma piešķiršanu projektam “Sporta infrastruktūras “betona skeitparks” izbūve Aizputē”.
Projektā paredzēts izveidot mūsdienīgu betona skeitparku Zvaigžņu ielā 2C, Aizputē, nodrošinot bērniem, jauniešiem un citiem aktīvās atpūtas entuziastiem kvalitatīvu, drošu un daudzfunkcionālu brīvā laika pavadīšanas vietu.
Skeitparku projektēts 550 m² platībā un ietvers dažāda augstuma rampas, slīpumus, kastes, platformas un margas, ļaujot lietotājiem ar inerces palīdzību dinamiski pārvietoties pa visu teritoriju. Konstrukciju veidos no monolīta dzelzsbetona, nodrošinot izturību, gludas virsmas, drošību pret vandālismu un atbilstību Latvijas standartiem.
Skeitparks būs paredzēts dažādu prasmju līmeņiem un dažādu lietotāju grupām – skrituļdēļu lietotājiem, BMX, velosipēdistiem, skrejriteņu un skrituļslidu lietotājiem.
Plānojot skeitparku ņemts vērā esošais reljefs, teritorijas koki un pilsētas apkārtējā vide, lai abas funkcijas - atpūtas parka un skeitparka papildinātu viena otru. Teritoriju labiekārtos ar soliņiem, atkritumu urnām un informācijas stendu ar trases lietošanas noteikumiem. Tiks nodrošināta virszemes ūdens savākšana un infiltrācija, kā arī apzaļumošana ar daudzgadīgu zālāju un dabīgās grunts nogāzēm.
Pašlaik norit darbs pie projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanas, tāpēc sabiedrība tiek aicināta uz prezentāciju un diskusiju kopā ar izstrādātājiem, lai projektā iekļautu funkcionālus un iedzīvotājiem tīkamus risinājumus.
Skeitparka prezentācija notiks 2026.gada 15. aprīlī pulksten 18:00 Atmodas ielā 19, Aizputē (Aizputes mākslas skola).
Būvdarbus paredzēts uzsākt jūnija sākumā. Kopējais līgumā paredzētais būvniecības termiņš ir 4 mēneši no būvdarbu uzsākšanas brīža, taču labvēlīgu laikapstākļu ietekmē būvdarbus paredzēts pabeigt ātrāk.
Dienvidkurzemes novada teritorijā projektu konkursus EJZAF fonda finansējuma piesaistīšanai organizē vietējā rīcības grupa – biedrība “Liepājas rajona partnerība”.
ZINĀŠANAI
- Projekta Nr. 25-02-CL22-C0LA19.2201 -000005,
- plānotās kopējās izmaksas - 196 139,49 eiro,
- no tām Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) finansējums – 70 000,00 eiro,
- Dienvidkurzemes novada pašvaldības līdzfinansējums – 126 139,49 eiro,
- projektu izstrādā un būvdarbu veiks SIA “City Playgrounds”.
